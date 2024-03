HONOR Magic V2 ha fatto il suo debutto in Italia nel mese di gennaio con le offerte di lancio (tuttora valide), ma fino ad ora non erano ancora giunte indicazioni sul lancio italiano della versione extralusso realizzata in collaborazione con Porsche Design. Ebbene, quest’oggi abbiamo conferme ufficiali sull’uscita di PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, condite da diversi dettagli sul suo design e sulla sua realizzazione.

PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR arriva in Italia

Un nome lungo per uno smartphone importante e decisamente di lusso: PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR è una versione speciale dello smartphone Android pieghevole che abbiamo conosciuto i mesi scorsi. Grazie alla collaborazione con Porsche Design è nato un dispositivo che riprende la tecnologia di display sottile e pieghevole di HONOR e le conferisce un aspetto ancora più sofisticato, ispirato alle celebri e acclamate auto sportive della casa di Stoccarda.

Grazie a questa collaborazione, sostiene il produttore, lo smartphone diventa anche “un oggetto da guardare, da ammirare, e da mostrare in tutte le sue sfaccettature, proprio come si sfoggerebbero un oggetto di design o un capo d’alta moda“. “Siamo sempre alla ricerca di partner che si integrino perfettamente con clienti comuni“, afferma Carsten Monnerjan, responsabile del design di Porsche Lifestyle Group, una filiale della casa automobilistica Porsche e l’azienda dietro il marchio Porsche Design. Monnerjan dirige un team creativo presso lo Studio FA Porsche di Zell am See, in Austria, fondato da e intitolato al creatore della Porsche 911. Negli ultimi anni, lo studio di design ha rafforzato la collaborazione tra gli uffici di Zell am See, Berlino, Los Angeles, Shanghai e Ludwigsburg in Germania, ed esiste anche una stretta sinergia con lo studio di design guidato dal direttore di Style Porsche, Michael Mauer.

Monnerjan fa anche un’analogia tra lo smartphone HONOR e le auto sportive e i SUV di lusso del marchio: “Sono prodotti che rendono le persone orgogliose di possederli, ed entrambi stiamo cercando di trovare le tecnologie, i materiali e le interfacce utente più recenti per garantire che ciò avvenga“.

“Credo che Honor e Porsche Design condividano la stessa visione di offrire una gamma di prodotti innovativi e di alta gamma che stabiliscano dei punti di riferimento nel settore“, ha dichiarato Yuan Ze, capo designer di HONOR. “Non potevamo trovare un partner migliore di Porsche Design: entrambi non abbiamo paura di sfidare le regole per tracciare la nostra strada verso prodotti nuovi ed entusiasmanti“.

HONOR Magic V2 RSR firmato Porsche Design offre uno spessore di 9,9 mm quando ripiegato e un peso di 234 g, lo stesso della versione da cui deriva. A livello hardware non abbiamo sostanzialmente differenze rispetto a quest’ultima: il modello RSR mette infatti a disposizione un display interno pieghevole LTPO OLED da 7,92 pollici a risoluzione 2156 x 2344 con refresh rate fino a 120 Hz, e un display esterno LTPO OLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate fino a 120 Hz.

Il SoC è sempre il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 (affiancato da 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna), e il comparto fotografico offre sempre cinque sensori in tutto: all’esterno prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 20 MP; le altre fotocamere sono integrate all’interno di fori nei due display e sono entrambe da 16 MP. La batteria è anche qui da 5000 mAh, con ricarica rapida cablata da 66 W (qui per le specifiche tecniche complete).

Il DNA di questo modello di lusso è quello di un’auto sportiva, con un involucro per l’obiettivo della fotocamera dalla forma unica, che fa riferimento al linguaggio visivo di Porsche. “È importante non rendere la forma o il design troppo evidenti”, ha proseguito Monnerjan. “Stiamo cercando di enfatizzare le caratteristiche chiave attraverso il DNA del nostro linguaggio formale. Lo facciamo attraverso la sensazione che si prova quando si tocca il telefono e si sentono le forme e le texture“.

Previous Next Fullscreen

“Porsche Design ha una lunga storia di lavoro nel segmento degli smartphone e un ricco portafoglio di design di lusso“, ha continuato. “Il nostro marchio vanta oltre 15 anni di successi nel settore degli smartphone. Il nostro prestigio e il nostro successo derivano dalla filosofia di design senza tempo, funzionale e purista definita dal professor Ferdinand Alexander Porsche, che non solo ha progettato la leggendaria Porsche 911, ma ha anche creato il primo orologio da polso completamente nero al mondo, il Chronograph 1 del 1972“.

Il team di Monnerjan ha anche contribuito a plasmare alcune parte dell’interfaccia utente, che risulta dunque leggermente modificata rispetto alla MagicOS che troviamo a bordo dello smartphone pieghevole. La luce posteriore dell’iconica Porsche 911 è servita da ispirazione per il live wallpaper, mentre l’animazione della schermata di ricarica è stata ispirata dalla Taycan, la prima auto sportiva completamente elettrica del marchio.

Tornando al design, abbiamo inoltre la “flyline” sul retro del telefono che evoca le linee fluide di una 911, mentre il colore è l’Agate Gray, una tonalità familiare spesso utilizzata per enfatizzare le linee della gamma Porsche. Lo schermo è protetto dal NanoCrystal Shield antigraffio.

“Il design della flyline non è solo un motivo iconico e senza tempo, ma anche una manifestazione delle eccellenti innovazioni aerodinamiche di Porsche. Quando questa linea di velocità viene applicata al corpo dello smartphone, non solo conferisce un senso di dinamismo unico al telefono, ma si adatta anche alla curvatura della presa dell’utente“, ha dichiarato Yuan. “All’Agate Gray potrebbero aggiungersi altre colorazioni nei prodotti sviluppati congiuntamente da Honor e Porsche Design. Nei nostri prossimi dispositivi ci ispireremo ancora di più ai colori e agli elementi iconici del design Porsche“.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e dove acquistare PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR

PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR sarà disponibile all’acquisto sul sito ufficiale HiHonor (a questa pagina) a partire dal 18 marzo 2024. La casa cinese non ha ancora diffuso dettagli sul prezzo di vendita, ma grazie al sito Porsche possiamo anticiparvi la cifra: lo smartphone sarà disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 2699 euro.

Vi ricordiamo che HONOR Magic V2 è già disponibile all’acquisto da qualche settimana nella sua versione “normale”, con in omaggio HONOR Watch 4 BT, caricabatterie SuperCharge Power Adapter White da 66 W e 6 mesi di protezione dello schermo HONOR Screen Protection, sia per il display interno sia per quello esterno. Grazie al coupon ATUTTOANDROIDV2 potete risparmiare 500 euro, portandovelo a casa a 1499,91 euro nelle colorazioni Purple e Black.

Potrebbe interessarti: Recensione HONOR Magic V2: lo smartphone pieghevole senza compromessi