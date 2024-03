A quasi due mesi dal lancio, la famiglia Samsung Galaxy S24 può già vantare vari record tra cui quello di preordini, gli impressionanti numeri in Corea e l’incoraggiante crescita negli Stati Uniti; mercato in cui l’azienda avrebbe fatto registrare un record secondo solo alle cifre dell’iconico Samsung Galaxy S8.

Tuttavia, oltre ai numeri di vendita, nel ciclo di vita di uno smartphone ciò che conta davvero è il supporto software, materia in cui Samsung svetta tra i produttori più lungimiranti. Ecco, nella fattispecie nel corso di queste settimane, la famiglia Galaxy S24 ha già accolto due aggiornamenti, il primo dei quali, mirava a ovviare alle lamentele dell’utenza riguardo i colori spenti del display introducendo così la possibilità di regolare manualmente la vividezza dei colori, in modo da accontentare tutti.

Stando a quanto confermato sul proprio blog, il colosso starebbe lavorando alacremente a un aggiornamento software che punta a correggere un problema di cui è afflitto il comparto fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra le cui fotografie in specifiche situazioni sarebbero più scure del previsto, generando non poche lamentele dall’utenza. Facciamo chiarezza.

Samsung lavora per correggere il problema delle fotografie scure su Galaxy S24

Premettiamo di star parlando di uno dei comparti fotografici più completi e performanti del settore, come testimoniato dalla nostra recensione del modello Ultra (se non l’avete vista, potete recuperarla qui) e dall’illustre parere di DxOMark.

Intendiamoci, le situazioni in questione sono assai specifiche e fanno riferimento a particolari valori dello zoom della fotocamera manuale, piuttosto che determinate scene di vita reale. Ciò accade quando viene bloccata l’esposizione automatica tra 1,6-1,9x e 4,6-9,9x di zoom nell’app della fotocamera e viene catturata una foto, questo si traduce nella produzione di un’immagine più scura del previsto.

Il problema è stato evidenziato, in numerose occasioni, sui social e sui forum dell’azienda che di tutta risposta ha tenuto a sottolineare come sia a conoscenza della situazione e – come anticipato – attualmente al lavoro per correggere il problema attraverso un aggiornamento di sistema.

Allo stato attuale, peraltro, il problema delle fotografie scure a specifici condizioni di zoom ed esposizione sembrerebbe affliggere esclusivamente Galaxy S24 Ultra, lo smartphone più venduto della serie S24.

Come accennato, c’è incertezza riguardo le tempistiche di distribuzione dell’aggiornamento sul quale l’azienda sarebbe al lavoro proprio in questi giorni pertanto è lecito attendersi che l’attesa possa prolungarsi ancora per qualche settimana.

Seppur non si tratti di una situazione grave o urgente – non sono molti gli utenti che si trovano a utilizzare lo zoom con quelle variabili insieme alla regolazione dell’esposizione – è bene porre l’accento sull’atteggiamento proattivo mostrato da Samsung in questa istanza e nei mesi precedenti confermandosi azienda attenta al feedback dell’utenza per assicurarsi che l’esperienza utente sui propri dispositivi rispetti sempre determinati standard di qualità.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24 Ultra

L’aggiornamento per Samsung Galaxy S24 Ultra dunque dovrebbe arrivare tra qualche settimana; qualora voleste, sporadicamente, verificare manualmente l’arrivo dell’update via OTA vi basterà recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e provare attraverso Smart Switch.

