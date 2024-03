A inizio anno, contestualmente alla presentazione degli ultimi smartphone della gamma Samsung Galaxy S24, il colosso coreano ha lanciato ufficialmente anche la nuova versione della propria interfaccia proprietaria; la One UI 6.1 ha infatti fatto il suo debutto sugli smartphone appena citati, ma sapevamo che prima o poi sarebbe stata resa disponibile anche per altri dispositivi.

Sul finire del mese di febbraio la stessa azienda ha annunciato quelli che sarebbero stati i primi dispositivi a beneficiare dell’ultima versione della One UI, ovvero Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e i tablet dalla serie Galaxy Tab S9. Stando a quanto inizialmente condiviso e in seguito ribadito, i dispositivi in questione avrebbero dovuto ricevere l’update alla One UI 6.1 entro la fine di marzo. Siamo già nella seconda metà del mese in questione e non c’è ancora traccia dell’aggiornamento, inoltre, stando alle ultime indiscrezioni, alcuni dispositivi potrebbero dover attendere più del previsto.

L’aggiornamento One UI 6.1 potrebbe non arrivare prima di aprile, altri dispositivi Galaxy potrebbero attendere molto di più

Nelle ultime ore è stata condivisa su X (ex Twitter) un’informazione riguardante i dispositivi della serie Galaxy S23 e l’aggiornamento One UI 6.1, sembra che per quel che concerne il mercato vietnamita, l’update in questione verrà distribuito a partire dal 28 marzo. Inoltre la stessa Samsung, sul forum di supporto della community, ha ribadito che l’aggiornamento One UI 6.1 per la serie Galaxy S23 in Corea del Sud verrà rilasciato entro la fine di marzo; si tratta dunque di informazioni riguardanti mercati specifici, ma le tempistiche per il mercato globale potrebbero non discostarsi poi di molto.

Volendo fare i conti, è ormai passato diverso tempo dal debutto dell’ultima versione della One UI, ma gli unici dispositivi che attualmente ne possono beneficiare sono gli smartphone della famiglia Galaxy S24; bisogna considerare inoltre che, se i dispositivi inizialmente indicati dall’azienda ancora non hanno ricevuto l’update, per tutti gli altri è lecito presumere che i tempi possano allungarsi ulteriormente.

Sui dispositivi di fascia alta menzionati in apertura, l’azienda implementerà anche buona parte delle funzionalità Galaxy AI degli ultimi top di gamma, mentre per tutti gli altri dispositivi Galaxy idonei alla ricezione della One UI 6.1, si tratta solo di migliorie lato prestazioni ed estetica; ciò porterebbe a pensare che i lavori per l’implementazione dell’interfaccia proprietaria su questi smartphone non dovrebbe richiedere troppo tempo, tuttavia i dispositivi in questione potrebbero dover attendere anche fino al mese di maggio, o giugno per ricevere l’aggiornamento.

Infine, c’è un’altra considerazione da fare, qualora le tempistiche dovessero allungarsi troppo, Samsung potrebbe anche decidere di saltare l’aggiornamento One Ui 6.1 per alcuni dispositivi e dotarli direttamente della prossima versione dell’interfaccia proprietaria più avanti nel corso dell’anno. Sia chiaro che si tratta solo di un’ipotesi, per quanto ne sappiamo0 l’azienda potrebbe aver già pronti tutti gli update necessari e avviare il rilascio e la conseguente distribuzione nel giro di poco tempo; non ci resta che attendere per scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche: Orologio Samsung si aggiorna e porta funzioni della One UI 6.1 per “tutti”