Dopo i test di resistenza del solito JerryRigEverything, i test di caduta e le prove della nostra recensione, Samsung Galaxy S24 Ultra ha fatto capolino presso DxOMark per le prove riguardanti il display e il comparto fotografico. Il nuovo flagship della casa sud-coreana si è subito preso la vetta per quanto concerne la classifica dei migliori pannelli, mentre non sembra aver stupito particolarmente nel ramo fotografico. Scopriamo i dettagli.

Samsung Galaxy S24 Ultra ha il miglior display per DxOMark

Iniziamo proprio dal display, che su Samsung Galaxy S24 Ultra è un Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+ (1440 x 3120 pixel) con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz) e supporto S Pen. Il pannello può raggiungere una luminosità massima di 2600 nit, con una visibilità all’aperto garantita da Vision Booster. A proteggerlo c’è il nuovo vetro Corning Gorilla Glass Armor, con una durata superiore del 50% e una resistenza ai graffi quattro volte superiore, ma anche una riduzione dei riflessi fino al 75%.

Nei test DxOMark, il display ha raggiunto la vetta della classifica con 155 punti, frutto del miglior punteggio nella categoria Motion (che analizza perdite di fotogrammi, motion blur e artefatti) e di grandi numeri in tutto il resto (tra cui le categorie leggibilità e touch, che valuta anche i tempi di risposta). Il podio è completato da Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, entrambi con 154 punti, mentre i rivali iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono più giù (149 punti). Il predecessore, Galaxy S23 Ultra, scende dunque al di fuori della top 10, pur offrendo ben 148 punti.

Gli esperti hanno apprezzato in particolare la leggibilità dello schermo sotto la luce del sole (grazie a Vision Booster si arriva a 2572 nit), i miglioramenti nella gestione dei riflessi grazie al sopra citato vetro di Corning, la resa cromatica accurata e l’ottima gestione del frame mismatch con ogni genere di video o gioco. Tra i contro vengono citati l’eccessiva luminosità offerta a volte con la visione dei video in ambienti bui, la mancanza di luminosità e dettagli in alcuni ambienti interni con illuminazione artificiale e una cattiva gestione dei tocchi involontari.

Potete consultare i test completi del display di Samsung Galaxy S24 Ultra a questo link.

Il punteggio fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra su DxOMark

Se a livello di display lo smartphone si è preso la vetta della classifica, lo stesso non possiamo dire del comparto fotografico. Secondo DxOMark, Samsung Galaxy S24 Ultra ha portato solo piccoli miglioramenti rispetto a Galaxy S23 Ultra, con un punteggio finale addirittura da 18esimo posto. Naturalmente nella parte alta della classifica bastano pochi punti per crollare di diverse posizioni.

Prima di dare uno sguardo più approfondito, ricapitoliamo le fotocamere posteriori a disposizione sullo smartphone (i selfie vengono valutati a parte già da qualche tempo):

fotocamera principale da 200 MP (24 mm), con apertura f/1.7, OIS, AF

fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP (13 mm), con apertura f/2.2, AF

teleobiettivo da 10 MP (67 mm), con apertura f/2.4, OIS, AF, zoom ottico 3x

teleobiettivo da 50 MP (111 mm), con apertura f/3.4, OIS, AF, zoom ottico 5x

Il nuovo flagship ha ottenuto 144 punti, uno in meno di Apple iPhone 15 e iPhone 15 Plus e uno in più di Huawei P50 Pro. Il predecessore si trova qualche posizione più indietro, con 140 punti. La cima della classifica si trova relativamente distante (157 punti) e viene mantenuta da Huawei Mate 60 Pro+.

In base a quanto riportato, i ritratti scattati in piena luce offrono colori vividi e naturali, che in alcuni casi superano iPhone 15 Pro Max. Gli strumenti IA e le tecnologie di imaging sembrano contribuire in modo significativo al miglioramento della resa delle immagini. La fotocamera ultra-grandangolare eccelle in condizioni di luce intensa, mentre l’assenza del teleobiettivo con zoom 10x visto sulla precedente generazione non sembra influire in modo significativo sulla qualità degli ingrandimenti. I video sono migliorati, ma soffrono ancora di qualche problema legato ai colori e all’esposizione.

Più in particolare, tra i Pro troviamo una luminosità vivida e piacevole in tutte le condizioni per foto e video visualizzati su display HDR, un’accurata esposizione del soggetto anche in condizioni di scarsa luminosità, un bilanciamento del bianco neutro e una resa cromatica precisa nella maggior parte degli scenari per foto, zoom e video, buoni dettagli in piena luce, un rumore ben controllato in condizioni di luce intensa per foto e video e un’efficace stabilizzazione video.

I Contro di DxOMark includono il rumore mostrato nelle aree d’ombra e ai lati dell’inquadratura, il rumore nei video con poca luce, la profondità di campo ridotta che fa sì che i soggetti dello sfondo risultino sfocati negli scatti di gruppo, il notevole ritardo tra la pressione del tasto dell’otturatore e l’effettivo scatto in alcune condizioni, l’instabilità dell’esposizione e del bilanciamento del bianco in foto e video, la messa a fuoco lenta a reagire nei video e la perdita di piccoli dettagli in condizioni di poca luce.

Per scoprire la recensione completa di DxOMark del comparto fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra potete seguire questo link.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S24: uno smartphone bello, compatto e longevo