Nell’ultimo mese l’industria tecnologica ha accolto la serie Samsung Galaxy S24 e – pochi giorni fa – OnePlus Watch 2, dispositivi appartenenti a segmenti diversi ma entrambi in grado di stupire appassionati e addetti ai lavori (qui la nostra recensione di Galaxy S24 e qui quella di OnePlus Watch 2).

Proprio nelle scorse ore sono emersi i dati di vendita dei modelli in questione i quali sono riusciti a stabilire nuovi record certificando così la bontà delle scelte operate dai due produttori. Scopriamo insieme i numeri in questione.

OnePlus Watch 2 eclissa le vendite del predecessore in un solo giorno

Partiamo dal neo arrivato OnePlus Watch 2, uno smartwatch che simboleggia la redenzione per l’azienda cinese intenta a rimediare agli errori del passato con un dispositivo concreto e di qualità; ebbene, osiamo dicendo che nessuno si sarebbe aspettato una smartwatch così innovativo merito dell’approccio ibrido adottato ovvero la convivenza sotto il cofano di due chip e due OS.

La suddetta soluzione è denominata dall’azienda Dual-Engine ed è ciò che rende davvero speciale OnePlus Watch 2: esso infatti combina i chipset Qualcomm Snapdragon W5 e BES2700 (quest’ultimo per le operazioni a basso consumo), supportati da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. I due chip sono affiancati da due sistemi operativi, Wear OS e RTOS, che vengono utilizzati dal dispositivo in modo alternato a seconda dell’operazione da svolgere, senza che l’utente se ne accorga.

Nel caso sia necessario rispondere a un messaggio si può sfruttare Wear OS e la sua possibilità di installare app di terze parti (come WhatsApp, giusto per citarne una), mentre per altre funzioni più semplici o per il monitoraggio della salute vengono sfruttati RTOS e i suoi consumi energetici ridotti.

Sorvolando sulle altre caratteristiche tecniche ed estetiche – anch’esse di fascia alta – questa soluzione ha attirato immediatamente l’attenzione degli appassionati come testimoniato dai dati di vendita in grado di eclissare le vendite del primo OnePlus Watch in un solo giorno a detta di OnePlus stessa che non ha esitato a darne notizia tramite un post su X, una risposta che fa ben sperare l’azienda e che ne premia l’ottimo lavoro svolto.

La serie Galaxy S24 stabilisce il record di vendite in Corea, nel mirino quello negli USA

Passiamo ora all’altra protagonista di giornata ovvero la famiglia Galaxy S24 di Samsung, un produttore abituato a infrangere record – come testimoniato dalle cifre di vendita della serie Galaxy S23 – che anche questa volta riesce a registrare eccellenti numeri a dimostrazione dell’ottima risposta degli utenti alla nuova gamma.

Ebbene, a detta di Samsung, le vendite della serie Galaxy S24 hanno superato la soglia del milione in soli 28 giorni dal suo lancio in Corea del Sud. La gamma di smartphone ha infatti ha battuto di nove giorni le vendite del precedente telefono più venduto della serie Galaxy S, il Galaxy S8. Resiste ancora il record di Galaxy Note 10 – lanciato nel 2019 – il quale è ancora oggi lo smartphone di fascia alta più venduto di tutti i tempi distanziando Galaxy S24 di soli tre giorni.

Ai fini del record è stato impressionante l’apporto di Galaxy S24 Ultra che ha fatto registrare il 55% delle vendite totali, mentre la restante parte è stata suddivisa equamente tra Galaxy S24 e Galaxy S24+.

Per quanto riguarda le vendite totali globali della serie, sebbene Samsung non abbia ancora svelato le cifre in merito, il leaker Ice Universe ha rivelato che i tre modelli pare abbiano infranto le 10 milioni di unità vendute entro il primo mese di vendita con una consistente fetta (3,2 milioni) solo negli Stati Uniti, territorio solitamente ostico visto il predominio di Apple; numeri che, se confermati, segnerebbero un nuovo record di vendite nel Paese infrangendo il precedente fatto registrare dall’iconico Samsung Galaxy S8.

Potrebbe interessarti anche: Questo è Samsung Galaxy Z Fold6 nei primi render: riprende i nuovi Galaxy S

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.