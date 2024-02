Ora che la serie Samsung Galaxy S24 è stata presentata ed è anche arrivata sul mercato, è possibile iniziare a fare i primi bilanci sull’accoglienza che gli utenti hanno deciso di riservare ai nuovi smartphone di punta del colosso coreano.

E se i pre-ordini sono andati piuttosto bene, il trend positivo sembra proseguire anche con la fase iniziale delle vendite, così come è stato confermato dallo stesso team di Samsung.

La serie Samsung Galaxy S24 sta vendendo bene in tutta Europa

A dire del colosso coreano, i pre-ordini fatti registrare dalla serie Samsung Galaxy S24 nei primi sette giorni hanno superato il totale dei pre-ordini che Samsung ha ottenuto per la gamma Galaxy S23 lo scorso anno.

E, sempre secondo il produttore, gli utenti in tutta Europa si sono recati in massa presso i vari rivenditori per acquistare i nuovi smartphone di punta dell’azienda.

Pare che a causa dell’elevata domanda per tutti e tre i modelli del colosso coreano si siano verificati alcuni ritardi nelle consegne e sembra che la domanda continui ad aumentare e che, di conseguenza, le scorte si stiano esaurendo rapidamente, tanto che spesso i rivenditori sono in difficoltà nel rispettare in tempi brevi le richieste dei rispettivi clienti.

Samsung non ha suddiviso i risultati delle vendite per modello ma, così com’è avvenuto anche in altre aree, è probabile che pure gli utenti europei siano maggiormente interessati all’acquisto di Samsung Galaxy S24 Ultra, ossia la variante più costosa ma che, allo stesso tempo, è anche quella che è in grado di garantire le prestazioni migliori.

Samsung sta senza dubbio traendo vantaggio dalla ripresa delle vendite generali di smartphone in tutto il mondo registrata negli ultimi mesi ma resta da vedere quanto durerà l’eccitazione per la gamma Samsung Galaxy S24.

