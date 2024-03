Nothing Phone (2a) è ufficialmente disponibile all’acquisto da oggi, 12 marzo 2024. Il nuovo smartphone Android di fascia media, il terzo della giovane azienda con sede a Londra, viene proposto non solo sul sito ufficiale, ma anche presso Amazon e altri canali di vendita. Nothing ne ha approfittato per annunciare la sua partnership con Perplexity, uno strumento di ricerca alimentato dall’intelligenza artificiale, e per proporre nuove disponibilità per le cuffie CMF by Nothing Buds.

Nothing Phone (2a) regala l’IA di Perplexity Pro

Nothing approfitta del giorno del debutto del suo smartphone Nothing Phone (2a) per annunciare la sua prima partnership nel settore dell’intelligenza artificiale con Perplexity, uno strumento di ricerca alimentato dall’IA. Quest’ultimo sta crescendo sempre più in popolarità vista la forte richiesta di una piattaforma che riduca il sovraccarico di informazioni, in grado di fornire risposte sempre più precise e mirate. La missione di Perplexity è quella di semplificare la ricerca di informazioni online, come se avessimo un assistente esperto: uno strumento di produttività e conoscenza che può aiutare a risparmiare tempo ed energia con compiti ordinari.

“Perplexity e Nothing sono unite da un impegno comune verso la centralità dell’utente, la realizzazione di un prodotto eccellente e la convinzione che la ricerca di informazioni debba essere semplice ed efficiente. Perplexity è un motore di risposta dal design accattivante e Phone (2a) di Nothing ha le medesime caratteristiche. Siamo entusiasti di portare Perplexity Pro agli utenti di Phone (2a)“, ha dichiarato Aravind Srinivas, cofondatore e CEO di Perplexity.

Chiunque acquisterà Nothing Phone (2a) entro il 19 marzo 2024 sul sito ufficiale nothing.tech potrà ricevere gratis fino a un anno di Perplexity Pro (dal valore di 200 dollari). Quest’ultimo è un servizio in abbonamento premium che offre agli utenti l’accesso alle funzionalità e ai vantaggi più avanzati, come query di Copilot praticamente illimitate, possibilità di allegare immagini e file, possibilità di selezionare il modello preferito tra opzioni come GPT-4, Claude 2.1 o l’Experimentale 70b di Perplexity, la possibilità di disporre di un credito da 5 dollari ogni mese da utilizzare su pplx-api e l’accesso al supporto Pro.

Il link per l’attivazione dell’abbonamento sarà inviato via email una volta spedito l’ordine: l’attivazione andrà effettuata entro il 30 aprile 2024. Dopo che il periodo di abbonamento gratuito si concluderà, si potrà sottoscrivere la normale tariffa annuale a Perplexity Pro oppure passare al piano standard. A questo link per ulteriori informazioni sulla partnership.

Dove acquistare Nothing Phone (2a), disponibile da oggi in Italia

Nothing Phone (2a) è stato presentato il 5 marzo 2024 con preordini attivi dal giorno stesso, ed è disponibile liberamente all’acquisto a partire da oggi, 12 marzo 2024. Come abbiamo visto, lo smartphone offre un display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full- HD+ con refresh rate variabile da 30 a 120 Hz, e il SoC Dimensity 7200-Pro affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A bordo anche una doppia fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP e ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP, una fotocamera anteriore da 32 MP (Sony IMX615) e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 45 W (qui per le specifiche tecniche complete).

Nothing Phone (2a) è proposto in Italia nei modelli da 8-128 GB e 12-256 GB al prezzo consigliato di rispettivamente 349 euro e 399 euro, sul sito ufficiale nothing.tech (colorazioni White, Milk e Black), su Amazon (Milk e Black) e presso gli store WINDTRE (Milk e Black).

Gli utenti che hanno preordinato lo smartphone sul sito ufficiale inizieranno a ricevere gli ordini a partire da oggi. Per gli altri le spedizioni partiranno nel giro di una settimana.

Infine, Nothing avvisa che è stata rinnovata la disponibilità delle cuffie CMF by Nothing Buds: da oggi, 12 marzo 2024, sono acquistabili in preordine in offerta su Amazon.it al prezzo di 31,49 euro, con vendite che partiranno il 18 marzo 2024.

