Xiaomi 14 Ultra è stato svelato alla fine di febbraio insieme al fratello minore Xiaomi 14 ed è già un valido candidato a miglior camera phone di quest’anno, nonostante siamo ancora a marzo. Il nuovo smartphone Android rientra nella fascia premium del mercato e di conseguenza viene proposto a una cifra non alla portata di tutti: l’acquisto in questi primi giorni diventa comunque interessante viste le generose offerte di lancio, che comprendono uno sconto e ben tre regali. Vediamo come approfittarne prima della scadenza.

Proseguono le offerte di lancio di Xiaomi 14 Ultra, con sconto e tre regali

Xiaomi 14 Ultra è un vero e proprio flagship sotto tutti i punti di vista, ma si concentra particolarmente sul comparto fotografico. La nuova punta di diamante della gamma Xiaomi mette infatti a disposizione un sensore da 32 MP per la fotocamera anteriore e ben quattro per quella posteriore: abbiamo infatti una quadrupla fotocamera con lenti Leica composta da un sensore principale da 50 MP (Sony LYT-900 con apertura variabile tra f/1.63 e f/4.0, Dual Pixel PDAF, AF laser, Hyper OIS e obiettivo Leica Summilux), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP, un sensore tele da 50 MP con OIS e zoom ottico 3,2x e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con OIS e zoom ottico 5x.

Come detto, Xiaomi non si è tirata indietro neanche per il resto delle specifiche, che vedono spiccare l’ampio display LTPO AMOLED da 6,73 pollici a risoluzione QHD+ e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Con un hardware simile, deve essere generosa pure la batteria, che può contare su 5000 mAh e su ricarica rapida cablata da 90 W, ricarica wireless da 80 W e ricarica inversa da 10 W. Completa la connettività con 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, infrarossi e porta USB Type-C 3.2 (qui per la scheda tecnica completa).

Stavolta niente attese: Xiaomi 14 Ultra viene commercializzato fin da subito anche in Italia e per di più con diverse offerte di lancio. Lo smartphone è disponibile al prezzo consigliato di 1499,90 euro nelle colorazioni Black e White con preordini fino alle 9:59 del 19 marzo (sul sito ufficiale), e può contare su uno sconto e un tris di omaggi: attraverso il preordine su mi.com si può sfruttare uno sconto di 100 euro attraverso il coupon XIAOMI14AW (da digitare nell’apposito campo durante il checkout) e si possono ottenere questi tre regali inclusi direttamente nel carrello:

Il prezzo finale è dunque di 1399,90 euro (eventualmente con pagamento rateale a tasso zero in 24 mesi), con l’aggiunta dei suddetti regali dal valore totale di quasi 570 euro. Chi ha uno smartphone da permutare può inoltre usufruire di uno sconto fino a 200 euro, sempre passando dal sito ufficiale mi.com. Trattandosi tuttora di un preordine, lo smartphone sarà spedito tra il 18 e il 24 marzo 2024, ovviamente con consegna gratuita.

Acquista Xiaomi 14 Ultra in offerta lancio su mi.com

Chi preferisce affidarsi ad Amazon può trovare un’offerta di lancio anche lì, ma un po’ meno generosa. Xiaomi 14 Ultra è infatti disponibile su Amazon.it al prezzo consigliato di 1499,90 euro con Xiaomi Watch 2 Pro in regalo. La data di uscita fissata è sempre quella del 18 marzo 2024.

Acquista Xiaomi 14 Ultra in offerta lancio su Amazon

