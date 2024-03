HONOR ha ripreso a lavorare egregiamente anche nella fascia premium del mercato, sfornando prodotti eccellenti come l’ultimissimo HONOR Magic6 Pro e il pieghevole HONOR Magic V2 e adesso, dopo aver vissuto un MWC da protagonista, si appresta a rincarare la dose con un nuovo smartphone di pregio ancora maggiore: HONOR Magic6 Ultimate Edition sta arrivando e ce la metterà tutta per farsi notare.

HONOR Magic6 Ultimate Edition: prima immagine ufficiale

Non è la prima volta che leggiamo il nome di HONOR Magic6 Ultimate Edition: già diversi mesi addietro si vociferava della sua esistenza, parlando della configurazione probabilmente molto particolare del comparto fotografico — che dovrebbe includere un teleobiettivo periscopico da ben 200 MP — e nelle scorse ore sono arrivate le prima conferme ufficiali nelle forme di un teaser della casa cinese.

A pochi giorni dallo sbarco di HONOR Magic6 Pro nei negozi fisici, il produttore ha acceso i riflettori sul prossimo lancio importante: la seguente immagine è stata condivisa da HONOR su Weibo e raccoglie alcune informazioni interessanti. Prima di tutto, il teaser indica la data da cerchiare in rosso sul calendario: il nuovo flagship verrà presentato in Cina il prossimo 18 marzo alle 19.30 (da noi saranno le 12.30).

Secondariamente, l’immagine ci offre un primo assaggio del design di HONOR Magic6 Ultimate Edition, che avrà quindi il retro in eco-pelle, con il modulo fotografico di forma squadrata incastonato e messo in risalto da inserti in metallo. È interessante notare come il teaser non permetta di vedere le fotocamere sottostanti il vetro protettivo, molto probabilmente perché HONOR vuole mantenere ancora un po’ di mistero attorno a quello che con ogni probabilità sarà il principale punto di forza dello smartphone.

Tra soli dieci giorni, comunque, ogni mistero verrà svelato, ma resta ancora da capire se HONOR Magic6 Ultimate Edition verrà mai commercializzato a livello internazionale.

Potrebbe interessarti anche: Recensione HONOR Magic6 Pro

In copertina HONOR Magic6 Pro