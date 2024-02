Al MWC 2024 di Barcellona, HONOR non ha lanciato ufficialmente solo lo smartphone HONOR Magic6 Pro e il tablet HONOR Pad 9, ma ha anche parlato del suo futuro per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, la collaborazione con Qualcomm e GSMA, la connettività 6G e due ulteriori dispositivi: HONOR flip e HONOR ring. Procediamo con ordine e vediamo tutto.

HONOR tra intelligenza artificiale, MagicOS 8.0 e 6G

Durante il MWC 2024 è salito sul palco George Zhao, CEO di HONOR Device Co., Ltd., per una tavola rotonda intitolata “Putting Humans First in AI Development: Key Considerations for Creating AI for Smart Devices“. Quest’ultima ha visto la partecipazione di John Hoffman, CEO di GSMA Ltd., e Alex Katouzian, GM del gruppo MCX, Qualcomm Technologies, Inc. e ha sottolineato l’importanza di creare dispositivi con IA che favoriscano un’esperienza intuitiva e incentrata sull’uomo, senza dimenticare le garanzie di privacy per gli utenti. Tra i dispositivi coinvolti, oltre a quelli presentati durante la conferenza stampa e già trattati in questi giorni, troviamo anche HONOR flip e HONOR ring, che arriveranno sul mercato probabilmente durante il prossimo anno.

“Crediamo che l’intelligenza artificiale ridefinirà il sistema operativo e l’esperienza futura che gli utenti avranno con gli smartphone“, ha dichiarato George Zhao. “HONOR farà avanzare la propria strategia AI integrandola in MagicOS e in tutti i suoi dispositivi, assicurando un’esperienza incentrata sull’uomo che accompagni gli utenti in ogni interazione“. L’esperienza della casa cinese nell’AI on-device viene dimostrata dal lancio di MagicOS 8.0 al MWC, che ha integrato l’intelligenza artificiale a livello di piattaforma e la prima interfaccia utente basata sulle intenzioni (IUI) del settore.

Come abbiamo visto tra le novità della release, MagicOS 8.0 offre Magic Portal, una funzione per la raccomandazione delle scorciatoie basata sull’intento: consente di passare da un’app all’altra e di accedervi con un solo trascinamento; per ora sono supportate 100 app principali a livello globale. HONOR ha inoltre collaborato con Qualcomm per dimostrare l’uso di Llama 2 open-source proprio su HONOR Magic6 Pro, mostrando la potenza dell’IA sul nuovo dispositivo.

HONOR ci tiene a sottolineare di essere al lavoro per sperimentare un ecosistema aperto, e sta invitando partner globali come Qualcomm e GSMA a unire le forze. “Promuovendo una collaborazione, stiamo creando esperienze di intelligenza artificiale sui dispositivi a beneficio dei consumatori“, ha dichiarato Zhao. “Vogliamo semplificare lo sviluppo e l’innovazione sulle nostre piattaforme“, ha detto Katouzian. “La cooperazione e l’apertura sono ottime per il settore, quindi la collaborazione di Qualcomm con i nostri partner è fondamentale. Crediamo che l’innovazione e la tecnologia renderanno più forti le nostre partnership. Finché continueremo a innovare e a collaborare con i nostri partner, il nostro potenziale sarà davvero illimitato“.

John Hoffman, CEO di GSMA, ha aggiunto che “l’AI è pronta a rivoluzionare tutto e siamo entusiasti di vedere aziende come HONOR e Qualcomm che sfruttano la tecnologia AI on-device per innovare i dispositivi intelligenti, migliorando la vita delle persone“. Proprio GSMA, in collaborazione con HONOR, ha anche presentato il whitepaper “6G Terminal Vision“, che delinea la visione per lo sviluppo dei terminali 6G in questa era dedicata all’IA e traccia i progressi futuri del settore. Questo documento, sviluppato con i partner China Unicom, China Mobile, China Telecom, Du, Telstra e Inmarsat, delinea la visione di un mondo incentrato sull’uomo e plasmato dalle capacità di trasformazione di 6G e IA. HONOR ha invitato i partner del settore a unire le forze per il futuro della connettività di sesta generazione.

Zhao ha sottolineato come l’attuale ondata di scoperte e innovazioni sull’intelligenza artificiale non ha precedenti nella storia ed è destinata a influenzare in modo profondo i dispositivi smart. L’obiettivo di HONOR è chiaramente quello di portare l’IA in MagicOS attraverso la prima IUI già citata, incorporando un nuovo kernel, una nuova UI e un ecosistema interconnesso potenziato dall’IA in tutti i dispositivi, dagli smartphone ai PC, per un’esperienza cross-device, cross-application e cross-ecosystem.

“L’intelligenza artificiale a livello di piattaforma e gli LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni, NdR) consentono a HONOR di integrare senza problemi i dispositivi, come i PC e gli smartphone, nella vita quotidiana degli utenti, comprendendo le loro intenzioni e anticipando le loro esigenze“, ha aggiunto Zhao. “Con una migliore quantizzazione o riduzione dei modelli e lavorando fianco a fianco con i nostri partner, come HONOR, e con altri partner del settore, come i fornitori di sistemi operativi, saremo in grado di prendere le capacità e i dati [dell’IA nel cloud] e trasferirli in misura maggiore sui dispositivi. Il potenziale di crescita dell’intelligenza artificiale sui dispositivi è virtualmente illimitato“, ha sottolineato Alex Katouzian.

Riguardo alla sicurezza, Zhao ha sottolineato il principio PFAST (Privacy, Fairness and Justice, Accountability, Security and Reliability, Transparency and Controllability) di HONOR, e ha invitato il settore a collaborare alla governance dell’IA per garantire privacy e sicurezza alle persone. In tal senso, ha citato la tecnologia HONOR MagicGuard e le certificazioni sulla privacy ottenute (come l’ePrivacySeal).

HONOR prepara due nuovi prodotti e si aggiudica 45 media awards

Al Mobile World Congress la casa cinese ha portato novità sotto diversi punti di vista, tra smartphone Android (HONOR Magic6 Pro e HONOR Magic V2) e tablet Android (HONOR Pad 9), ma ha anche parlato di alcuni dispositivi del futuro, come HONOR flip e HONOR ring. Le anticipazioni per ora sono poche e non vanno tanto oltre quanto è già possibile intuire dai nomi: il primo sarà uno smartphone pieghevole a conchiglia, mentre il secondo un anello smart simile a quello mostrato proprio in questi giorni da Samsung.

Questi due saranno probabilmente lanciati durante il 2025, ma nell’attesa il produttore può vantarsi di aver portato a casa dal MWC ben 45 premi assegnati dai principali media globali (tra cui Cosmopolitan, GQ e Mashable).

