La fotocamere zoo degli smartphone continuano a essere perfezionate da quando Huawei P30 Pro ha introdotto nel 2019 la fotocamera periscopica e tra i prossimi protagonisti di questa innovazione sembra spiccare il nuovo flagship di casa Honor, a seguito delle informazioni diffuse dal noto leaker DigitalChatStation.

HONOR Magic 6 Ultimate con teleobiettivo da 200 MP?

Il dispositivo in questione potrebbe essere l’inedito HONOR Magic 6 Ultimate che secondo l’informatore adotterebbe una nuovissima fotocamera a periscopio con zoom da 200 MP. Il leaker afferma inoltre che tale fotocamera avrebbe una dimensione di 1/1,5 pollici, quindi dovrebbe fornire immagini di qualità comparabile a quelle della fotocamera principale di molti smartphone. Sarà interessante però capire come l’azienda è riuscita ad inserirla in un corpo così sottile come quella degli smartphone, sperando che non abbia una focale troppo chiusa.

Secondo quanto comparso in rete fino ad oggi le aspettative su HONOR Magic 6 Ultimate sono molto alte, a partire dal display, sviluppato da BOE, con una risoluzione 2K e PWM a 3840 Hz ma potrebbe vedere novità anche sul fronte autonomia grazie alla ricarica super veloce e alle batterie Qinghai Lake dell’azienda.

HONOR Magic 6 Ultimate potrebbe essere annunciato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 ma al momento sono ancora molto pochi i dettagli al riguardo. È possibile che però almeno in Italia non lo vedremo prima di MWC 2024 (fine febbraio).

Potrebbe interessarti: Miglior smartphone per fotocamera, quali comprare