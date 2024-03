Anche questo mese OPPO ci dà notizie su come stia procedendo la distribuzione della ColorOS 14 basata su Android 14 per i suoi dispositivi. Prosegue il rollout dell’ultima release, iniziato lo scorso novembre a livello globale e che sta raggiungendo sempre più smartphone del produttore. Vediamo la roadmap aggiornata pubblicata da OPPO per questo mese di marzo 2024.

Gli smartphone OPPO con ColorOS 14 da marzo 2024

La ColorOS 14 ha portato e sta portando tante novità a bordo degli smartphone e dei tablet OPPO, che puntano a migliorare l’esperienza utente e l’efficienza del sistema operativo. Con la nuova distribuzione, il produttore ha rinnovato il suo Aquamorphic Design, con nuovi accenti di colore, nuovi effetti sonori, una schermata Always-On Display ridisegnata e non solo; ha anche introdotto una serie di funzioni alimentate dall’IA per aiutare gli utenti nelle loro attività quotidiane, come Smart Touch con AI, il nuovo nuovo File Dock e Smart Image Matting, e integrato un rinnovato Trinity Engine che migliora fluidità e stabilità attraverso la gestione più efficiente di risorse di calcolo, memoria e storage (qui per tutti i dettagli sulle novità), senza scordarsi miglioramenti a livello di sicurezza e privacy.

OPPO ha pubblicato in queste ore tramite la community ufficiale la roadmap aggiornata della ColorOS 14 basata su Android 14 per i suoi dispositivi. Come sempre, lo scopo del produttore è quello di tenere informata l’intera community OPPO sui dispositivi che stanno ricevendo o riceveranno la versione più recente nel corso del mese, in questo caso quello di marzo 2024. Come precisato dalla stessa azienda cinese, questo sarà un mese non particolarmente ricco di novità, visto che tanti dispositivi hanno già accolto la ColorOS 14.

A partire dall’India, OPPO A78 riceverà questo mese la prima versione beta di ColorOS 14: più precisamente, la data fissata è quella del 19 marzo 2024. Per il resto non ci sono grossi annunci da parte di OPPO, che elenca gli smartphone Android che stanno accogliendo ColorOS 14 in queste settimane, attraverso un rollout graduale: tanti di questi ultimi erano stati inseriti anche nelle roadmap precedenti, segno che evidentemente la distribuzione completa a livello globale sta richiedendo un po’ di tempo. Si tratta di:

OPPO precisa che la distribuzione sta proseguendo e di essere al lavoro per completare il rollout per i modelli qui sopra. I possessori di OPPO A78 dovrebbero poter aderire al programma beta a partire dall’India dal 19 marzo 2024, e dunque accoglieranno la versione stabile nel giro di qualche settimana.

