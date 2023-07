Durante l’anno sono pochi i prodotti che riescono a emergere sul mercato ma, uno di questi è sicuramente il nuovo Oppo Pad 2. Sebbene praticamente identico al già annunciato OnePlus Pad in termini di design e funzionalità, ci sono due differenze chiave che lo contraddistinguono: la completezza degli accessori disponibili che vengono offerti in regalo con l’acquisto del Tablet, ovvero la Magnetic Cover Keyboard e la OPPO Pencil, e il taglio di memoria che nel modello base che è da 256 GB.

Video recensione OPPO Pad2

Design e Qualità

Esteticamente Oppo Pad 2 non solo è identico a OnePlus Pad ma ricorda anche gli iPad di Apple, non per questo però è da sottovalutare. È un tablet ben costruito, molto sottile con uno spessore di soli 6,54 mm e con un peso complessivo di circa 550 grammi, dunque tutto sommato maneggevole. La somiglianza è tutta dovuta probabilmente al display che ha un aspetto di forma che ricorda il tablet della mela: lo schermo infatti è da 11 pollici con un particolare formato 7:5, che lo distingue dalla maggior parte dei tablet Android sul mercato.

Questo è a tecnologia IPS LCD con una risoluzione di 2800 x 2000 pixel e una frequenza di aggiornamento che può arrivare fino a 144 Hz, restituendo così un’ottima sensazione di fluidità e scorrevolezza delle immagini. Il punto di debolezza principale è la luminosità che riesce a raggiungere un picco massimo di 500 nits, non ottimali per garantire una perfetta visibilità sotto la luce del sole, in questo senso un OLED avrebbe sicuramente aiutato, seppur a livello di qualità dei colori e della resa non sia problematico, anzi.

A completare l’ambito multimediale ovviamente un audio ben curato che fuoriesce grazie a ben 4 speaker posti ai lati e che dunque offrono una buona sensazione di avvolgimento del suono sia durante la riproduzione di video che durante sessioni di gaming.

Come dicevamo, una peculiarità da non sottovalutare di Oppo Pad 2 è il kit di accessori, aspetto spesso sottovalutato dai brand concorrenti. Il primo accessorio, il più interessante, è indubbiamente la Smart Cover Keyboard che oltre ad offrire un case di protezione al tablet, permette di trasformarlo in pochi secondi in una sorta di Computer grazie alla tastiera QWERTY e al touchpad integrato. Questa è ben realizzata, i tasti sono sufficientemente distanziati e seppur i limiti fisici dimensionali garantisce un comfort di scrittura adeguato. Mentre si utilizza il touchpad inoltre viene proietatto un cursore sul display per garantirci la giusta precisione mentre si naviga nel software. Questo inoltre supporta le gesture a due e tre dita, ad esempio per scorrere orizzontalmente, verticalmente, oppure per tornare velocemente alla homescreen.

Il secondo accessorio è la OPPO Pencil che si aggancia magneticamente sul lato superiore del Tablet, il che permette anche una ricarica continua della penna. Si tratta di un buon pennino capacitivo, quasi troppo preciso nel sistema in sé in quanto bisogna essere cecchini nel premere i giusti elementi sul display per vedersi compiere l’azione richiesta, ma durante il disegno o la scrittura si comporta ottimamente.

Funzionalità

Il dispositivo arriva sul mercato con Android 13 e interfaccia grafica ColorOS 13. A livello software non ha niente di più o di meno rispetto a OnePlus Pad e niente di più o di meno rispetto a un classico smartphone Android. Durante l’utilizzo non abbiamo rilevato bug al netto dell’impossibilità di usare le gesture a due o tre dita mentre si ha un’applicazione in picture-in-picture.

Non manca poi il multiscreen collaboration che permette di condividere lo schermo dello smartphone OPPO sul Tablet così da gestire entrambi i dispositivi da uno unico o anche per sincronizzare gli appunti e fare un copia e incolla di elementi tra un dispositivo e l’altro.

Prestazioni e Autonomia

A muovere il Tablet ci pensa il processore MediaTek Dimensity 9000, affiancato da 8 GB di RAM, e trattandosi di uno processore di fascia alta le prestazioni sono assicurate. La memoria interna è invece da 256GB nell’unica variante disponibile, principale differenza rispetto al OnePlus Pad che ne offre 128GB.

Per chi la stesse cercando non è disponibile una versione 5G di OPPO Pad 2, solamente Bluetooth + WiFi. Assente invece un sensore di impronte digitali per lo sblocco sicuro, l’unico metodo di sblocco disponibile è il riconoscimento facciale (in 2D, quindi meno sicuro).

La batteria è da 9500 mAh e supporta la ricarica rapida a 65W, tuttavia, l’alimentatore non è incluso nella confezione, quindi dovrà essere acquistato separatamente. L’autonomia è soddisfacente ma non uno dei suoi punti di forza.

Per ulteriori informazioni tecniche consulta la scheda tecnica di OPPO Pad 2.

Fotocamera

Non è sicuramente un comparto chiave in un tablet, ma ugualmente degno di essere menzionato. Sono presenti una fotocamera da 13 megapixel principale e una fotocamera frontale da 8 megapixel. La qualità è discreta per entrambe tuttavia per delle videochiamate occasionali può risultare più che soddisfacente, tra l’altro c’è una funzionalità dedicata che permette spostare l’inquadratura (digitalmente) per mantenere sempre al centro il soggetto.

In conclusione

OPPO Pad 2 è un Tablet davvero ben fatto, adatto per un uso tipo scuola o ufficio, il rapporto di forma del display lo rende ideale per la navigazione online ma anche per lo streaming di contenuti multimediali. Ottimo anche sul fronte trasportabilità e prestazioni. Meno indicato se pensate di utilizzarlo spesso all’aperto o ricercate un’esperienza software particolare, come ad esempio una modalità Desktop che al momento non è presente.

OPPO Pad 2 è disponibilità in Italia al prezzo di 599,99 euro e, per chi lo ordina su OppoStore.it (lo store ufficiale), riceverà in omaggio la Smart Cover Keyboard e la OPPO Pencil (valore di circa 250€). Un bundle che rende decisamente più interessante l’acquisto di questo Tablet Android dalle caratteristiche uniche sul mercato.