Un paio di anni fa vi avevamo parlato di Screen off – Widget & Tile, una comodissima app che consente di mettere una pezza alla mancanza del doppio tap sul display (dalla schermata iniziale) per bloccare lo smartphone, caratteristica che, ad esempio, non è presente sugli smartphone Pixel di Google, che possono, di default, essere bloccati esclusivamente con una pressione sul tasto di accensione/spegnimento.

Nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di abbandono, lo sviluppatore Jordi Gordillo (JGR) è tornato ad aggiornare questa piccola app compatibile con praticamente qualsiasi smartphone Android, rinominandola semplicemente in Screen off widget e migliorandola sotto molti punti di vista.

Screen off widget si aggiorna

Come anticipato in apertura, l’app Screen off widget si è recentemente aggiornata alla versione 3.0 (l’ultima versione disponibile è la 3.0.2), a distanza di oltre tre anni dal rilascio della precedente versione 2.0 datata agosto 2020 (quando ancora si chiamava Screen off – Widget & Tile).

Con l’aggiornamento, l’app elimina la compatibilità con versioni di Android precedenti ad Android 4.4 KitKat, viene resa compatibile con le più recenti versioni del sistema operativo, incluso Android 14 e elimina le problematiche di “funzionamento casuale” segnalate da molti utenti con la precedente versione. Ecco il changelog completo:

Screen off widget 3.0.1 (24/02/2024): Nuovo metodo di rilevamento del doppio tocco. Potrebbe essere necessario rimuovere e aggiungere nuovamente il widget alla schermata iniziale.

(24/02/2024): Screen off widget 3.0.2 (25/02/2024): Risolto il ritardo nel rilevamento del doppio tocco Rimossa l’icona dell’app dal launcher

(25/02/2024):

Non cambia invece il funzionamento generale dell’app: una volta installata, essa chiederà all’utente il permesso per accedere ad alcune funzioni di accessibilità (nel caso di Android 9 Pie e versioni successive). Per funzionare sugli smartphone più vecchi, con Android 8 Oreo o versioni precedenti, serviranno i permessi di root.

Un widget invisibile che ti consente di spegnere lo schermo toccandolo due volte. Posizionalo ovunque e adattalo alle dimensioni che preferisci. Include anche un riquadro delle impostazioni rapide che fornisce la stessa funzionalità. Funziona simulando la pressione del pulsante di accensione, quindi lo sblocco con l’impronta digitale funzionerà in seguito e non avrà alcun impatto sulla durata della batteria o sulle risorse.

Come configurare il widget

Configurare Screen off per ottenere il blocco tramite doppio tap sul display è facilissimo: l’app fornisce un widget (dimensione minima 3×3) invisibile che può essere messo su una (o più) delle schermate iniziali del vostro smartphone.

Per aggiungerlo, basterà raggiungere il menu dei widget (ad esempio, su un Pixel basta effettuare una pressione prolungata su un punto vuoto della schermata iniziale e selezionare la voce “Widget”), scorrere fino a trovare Screen off widget, aprire il sottomenu, effettuare una pressione prolungata sull’anteprima e trascinarlo nella posizione desideata tra le schermate iniziali del dispositivo.

Una volta posizionato, si aprirà la schermata di configurazione del widget che consente di scegliere l’intervallo di rilevazione del doppio tocco (regolabile tra 150 ms e 1000 ms), scegliere se abilitare o meno la vibrazione quando si spegne lo schermo e scegliere la tipologia di vibrazione (tra Soft, Normal, Hard e Double).

Una volta collocato, il widget potrà essere ridimensionato a piacimento: basterà effettuare una pressione prolungata su di esso e spostare i cursori. Sarà anche possibile cambiare le impostazioni del widget: basterà effettuare un tap sull’icona della matita che compare quando si effettua una pressione prolungata sul widget.

Come configurare e usare il comando rapido

L’altra alternativa fornita dall’applicazione per bloccare lo smartphone senza sfruttare il pulsante di spegnimento è quella di ricorrere al comodo riquadro (comando rapido) da inserire nel centro di controllo.

Per aggiungerlo ai riquadri (ad esempio su uno smartphone Pixel), basterà accedere al centro di controllo, premere il pulsante con la matita per modificare i riquadri che vengono mostrati, cercarlo in fondo tra i riquadri che possono essere aggiunti e aggiungerlo, tenendolo premuto e trascinandolo nel punto desiderato. Una volta aggiunto, basterà un singolo tap sul riquadro Screen off per bloccare il dispositivo.

Come scaricare o aggiornare Screen off widget

Se siete utenti in possesso di un Google Pixel o, più semplicemente, siete in possesso di un qualsiasi altro smartphone non dotato della funzionalità di blocco dello smartphone tramite doppio tap sul display, Screen off widget potrebbe fare al caso vostro.

L’applicazione, dal peso di un paio di circa 3 MB, è disponibile al download gratuito tramite il Google Play Store: per installarla o aggiornarla, nel caso in cui l’abbiate già installata, vi basterà seguire il badge sottostante ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

