Negli ultimi anni l’interfaccia di Google Maps è rimasta grosso modo invariata e probabilmente proprio per tale motivo il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso che è arrivato il momento di apportare qualche modifica.

Le novità a cui facciamo riferimento riguardano varie parti fondamentali del servizio di Google, inclusa la ricerca di indicazioni stradali, protagoniste di una riprogettazione significativa.

Ecco come cambia l’interfaccia di Google Maps

Le prime due modifiche si possono notare nel momento in cui si tocca un luogo (l’applicazione mostra un nuovo design del foglio che include i pulsanti per la chiusura e la condivisione nell’angolo in alto a destra) e nel modo in cui i luoghi non sono più a schermo intero (e mostrano una parte dello sfondo della mappa in alto).

Questa è la versione attuale dell’interfaccia di Google Maps:

E questa, invece, è quella riprogettata:

Ma la novità più grande di questa riprogettazione è quella relativa alla ricerca delle indicazioni stradali, la cui interfaccia non va più da un bordo all’altro e ora serve solo per inserire gli indirizzi. Il carosello dei vari metodi di trasporto è stato spostato in basso (e ciò lo rende decisamente più accessibile sui dispositivi mobile) mentre con uno scorrimento verso l’alto si nota che anche questo foglio, che permette di visualizzare la mappa con più modi di navigazione, non è più a schermo intero.

Ecco l’attuale versione dell’interfaccia di Google Maps:

E questa è quella nuova:

Al momento queste modifiche sono state riscontrate sulla versione 11.113.x di Google Maps per Android ma non sono ancora state implementate su larga scala.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Maps man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: