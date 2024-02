Google Maps è uno dei servizi offerti dal colosso di Mountain View più utilizzati e apprezzati dagli utenti, soprattutto da coloro che per motivi personali o lavorativi devono effettuare diversi spostamenti in auto; il servizio dedicato alla navigazione dell’azienda vanta infatti svariate funzionalità, utili per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti.

Con il continuo aumento di auto elettriche sulle nostre strade, anche il servizio offerto da Google ha dovuto adeguarsi alle nuove necessità degli automobilisti, Maps permette già per esempio di visualizzare le stazioni di ricarica nelle vicinanze, di predisporre un itinerario in base alla loro presenza, oltre a fornire tutta una serie di informazioni in merito come la velocità di ricarica e altro.

Nelle ultime ore, analizzando il codice dell’ultima versione disponibile del software, i colleghi di androidauthority hanno individuato alcune tracce riguardanti una futura possibile novità, pensata proprio per le auto elettriche; diamo un’occhiata.

Google Maps potrebbe mostrare la posizione delle stazioni di ricarica con Plug and Charge

I colleghi menzionati in apertura hanno analizzato il codice della versione 111.15.103 dell’app Google Maps per Android, scovando alcune interessanti tracce di una possibile futura nuova funzione che potrebbe essere molto utile per coloro che posseggono un veicolo elettrico.

<string name=”CAR_PLUG_AND_CHARGE_BODY”>”Charging stations with plug and charge let you charge more conveniently, without using your phone or charging card. You can set up plug and charge in your vehicle’s settings and payment app.”</string>

<string name=”CAR_PLUG_AND_CHARGE_TITLE”>Plug and charge</string>

<string name=”CAR_SEARCH_PLUG_AND_CHARGE”>Plug and charge</string>

Come potete notare, alcune stringhe di codice riportano espressamente la dicitura Plug and Charge: si tratta di una tecnologia dedicata alla semplificazione della ricarica delle auto elettriche, grazie ad essa infatti la ricarica dell’auto può avvenire senza carte né app, eliminando dunque la necessità di effettuare il processo di autenticazione con questi mezzi. In alternativa, gli utenti dovranno semplicemente sottoscrivere un contratto di ricarica dell’auto che riconosce l’auto e fattura automaticamente a rifornimento completato.

Questa tecnologia di ricarica è già stata adottata da diversi produttori di veicoli, il fatto che Google sembri aver intenzione di implementare il supporto per tale tecnologia in Maps rappresenta senza dubbio un’ottima notizia per tutti coloro che ne possono beneficiare; non ci sono per il momento informazioni precise circa le tempistiche dell’eventuale implementazione, non ci resta che attendere per scoprire quando avverrà.

