Il vaso di Pandora ormai è aperto, negli ultimi mesi chiunque sia abituato ad informarsi, leggendo o guardando i telegiornali, si sarà accorto di come ormai l’intelligenza artificiale stia arrivando in diversi aspetti della nostra vita quotidiana. Qualche giorno fa abbiamo visto Google presentare Bard, il rivale proprietario di ChatGPT, mentre giusto ieri abbiamo avuto un assaggio di quelle che saranno le novità in arrivo su Google Traduttore basate sull’intelligenza artificiale. Oggi invece diamo uno sguardo al futuro di Google Maps, c’è parecchia carne al fuoco.

Visualizzazione immersiva

La visualizzazione immersiva è il nuovo modo con cui Google vuole consentirci di esplorare un luogo, come se fossimo effettivamente presenti; utilizza i progressi dell’intelligenza artificiale e della visione artificiale fondendo miliardi di immagini provenienti da Street View per creare un modello digitale dettagliato del mondo. A tutto ciò va ad unire informazioni riguardanti il meteo, il traffico o l’affollamento del luogo di interesse.

Qualora volessimo visitare un determinato luogo dunque, avremo facoltà di vedere come appare in diversi momenti della giornata, come sarà il tempo, se e quanto sarà affollato, quali luoghi nelle vicinanze (come bar e ristoranti) sono disponibili dando anche un’occhiata all’interno.

Per fare tutto ciò Google utilizza i campi di radianza neurale (NeRF), una tecnica di intelligenza artificiale avanzata in grado di trasformare le immagini standard in rappresentazioni 3D, grazie a NeRF è possibile ricreare accuratamente l’interno di un luogo con tanto di dettagli quali l’illuminazione e la trama dei materiali.

La visualizzazione immersiva è già disponibile da oggi a Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo; nel corso dei prossimi mesi verrà lanciata anche sempre in più città come Amsterdam, Dublino, Firenze e Venezia.

Esplorazione e navigazione grazie alla realtà aumentata

Anche la ricerca con Live View utilizza ora l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, lo scopo è quello di permettere agli utenti di esplorare i luoghi che li circondano trovando bancomat, ristoranti, parchi e stazioni di trasporto pubblico, semplicemente sollevando il telefono mentre si è per strada; riguardo a tutti questi luoghi sarà possibile avere accesso a tutta una serie di informazioni (utili per aiutarci ad organizzare meglio il nostro tempo) quali se il luogo è aperto, se è occupato in questo momento e quanto è valutato.

La ricerca Live View è stata lanciata a Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo ma arriverà in seguito anche a Barcellona, ​​Dublino e Madrid.

Anche la realtà aumentata gioca un ruolo fondamentale nella ricerca Live View, immaginate di trovarvi in un aeroporto che non conoscete, potrete utilizzare le frecce alimentate dalla realtà aumentata per scegliere la giusta direzione, in modo da poter trovare rapidamente i servizi igienici, le lounge, le fermate dei taxi, gli autonoleggi e altro ancora.

Tale funzionalità era già disponibile in parte in alcuni aeroporti degli Stati Uniti, a Zurigo e a Tokyo e, nei prossimi mesi, verrà estesa ad oltre 100 strutture quali aeroporti, stazioni ferroviarie e centri commerciali a Barcellona, ​​Berlino, Francoforte, Londra, Madrid, Melbourne, Parigi, Praga, San Paolo , Singapore, Sydney e Taipei.

Maggiore supporto per la guida di veicoli elettrici

Google è consapevole di come stia crescendo il settore delle auto elettriche, per questo motivo ha deciso di introdurre alcune novità in Maps per semplificare la vita a coloro che utilizzano questi mezzi:

aggiunta di soste per la ricarica -> Maps suggerirà la sosta migliore in base a fattori come il traffico attuale, il livello di carica e il consumo di energia previsto, in qualsiasi tipo di viaggio che richieda una ricarica dell’auto

-> Maps suggerirà la sosta migliore in base a fattori come il traffico attuale, il livello di carica e il consumo di energia previsto, in qualsiasi tipo di viaggio che richieda una ricarica dell’auto indicazione delle stazioni di ricarica veloci -> verrà introdotto un nuovo filtro per le stazioni compatibili con la ricarica rapida, segnalando quelle con caricabatterie da 120 KW o superiori, in modo da aiutare l’utente a diminuire i tempi necessari per la ricarica durante un viaggio

-> verrà introdotto un nuovo filtro per le stazioni compatibili con la ricarica rapida, segnalando quelle con caricabatterie da 120 KW o superiori, in modo da aiutare l’utente a diminuire i tempi necessari per la ricarica durante un viaggio stazioni di ricarica nei risultati di ricerca -> verranno mostrati, nei risultati di ricerca, i luoghi come i supermercati dotati di stazioni di ricarica

Indicazioni visibili durante la navigazione

In ultimo, Google introduce le indicazioni stradali consultabili direttamente dalla panoramica del percorso o dalla schermata di blocco; a prescindere dal mezzo di trasporto visualizzato potremo visualizzare tutta una serie di informazioni finora disponibili solo nella modalità di navigazione completa (come l’orario di arrivo stimato aggiornato o dove fare la prossima svolta). Le nuove indicazioni verranno distribuite a tutti gli utenti nel corso dei prossimi mesi, sia su Android che su iOS.

