Torniamo a parlare dell’attesissimo Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm, un SoC che, già in base alle prime indiscrezioni sembrerebbe candidato a “rivoluzionare” la fascia media, andando a prendere in prestito qualcosa dall’architettura della CPU presente nella piattaforma flagship Snapdragon 8 Gen 3.

Il solito leaker Digital Chat Station ha condiviso su Weibo le specifiche chiave del SoC che potrebbe debuttare sui primi dispositivi già entro la fine del mese di marzo. Analizziamo i dettagli condivisi e altre indiscrezioni trapelate che raccontano di un ulteriore (e inedito) SoC dotato della medesima architettura.

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3: trapelano le specifiche chiave

Mentre il presente, un po’ per tutti, Qualcomm inclusa, è l’intelligenza artificiale, in bella mostra al Mobile World Congress (e qua vi abbiamo raccontato tutte le novità del chipmaker californiano), emergono nuovi dettagli sul prossimo SoC di fascia media dell’azienda, lo Snapdragon 7+ Gen 3, erede dello Snapdragon 7 Gen 3 annunciato lo scorso novembre.

Non è la prima volta in assoluto che ci troviamo a parlare di questa inedita piattaforma, già protagonista di alcune indiscrezioni risalenti a gennaio, messe in giro da Digital Chat Station. È lo stesso leaker a tornare sull’argomento, condividendo le specifiche chiave di questo SoC.

Secondo quanto condiviso, lo Snapdragon 7+ Gen 3, noto con il codice di modello SM7675, metterà a disposizione una CPU che condivide i core utilizzati con quelli della CPU presente nella piattaforma flagship dell’azienda, anche se avremo una differente organizzazione dei cluster e frequenze di clock leggermente inferiori.

Snapdragon 8 Gen 3 – CPU octa-core (1+3+2+2): 1x Cortex-X4 @ 3,3 GHz 3x Cortex-A720 @ 3,2 GHz 2x Cortex-A720 @ 3,0 GHz 2x Cortex-A520 @ 2,3 GHz

Snapdragon 7+ Gen 3 – CPU octa-core (1+4+3): 1x Cortex-X4 @ 2,9 GHz (core “Prime”) 4x Cortex-A720 @ 2,6 GHz (core “Performance”) 3x Cortex-A520 @ 1,9 GHz (core “Efficiency”)



L’attesa piattaforma, che si completa con la GPU Adreno 732, dovrebbe offrire prestazioni sensibilmente superiori rispetto a quelle del predecessore (sia sul fronte della CPU che sul fronte della GPU) e avvicinarsi pericolosamente alle performance offerte dai SoC della serie 8 di Qualcomm.

OnePlus Ace 3V il primo smartphone dotato di questo SoC?

Il primo smartphone a potere contare su questo atteso SoC dovrebbe essere il OnePlus Ace 3V, atteso nel mese di marzo (qualora OnePlus scegliesse la stessa finestra di lancio del predecessore OnePlus Ace 2V).

Inizialmente, si pensava che lo smartphone potesse essere plasmato attorno allo Snapdragon 7 Gen 3 (codice modello SM7550) ma sembra molto probabile che il cuore pulsante possa invece essere l’inedito SoC del chipmaker californiano.

Potrebbe arrivare un altro SoC Snapdragon con la medesima architettura

Riprendendo il post Weibo di cui vi parlavamo, Digital Chat Station sembra suggerire l’arrivo di un altro SoC con architettura abbastanza “spinta” e simile a quella del SM7675, noto con il codice modello SM8635 (e quindi probabilmente parte della serie 8, magari una versione “alleggerita” dello Snapdragon 8 Gen 3).

Entrambi i chip, inediti, sono noti internamente a Qualcomm con il nome in codice Cliffs e dovrebbero avere l’obiettivo di mettere a disposizione dei produttori una vasta gamma di soluzioni su cui puntare per realizzare i dispositivi Android della seconda metà del 2024 (e forse oltre).

Potrebbero interessarti anche: Il chipset Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm promette prestazioni stellari e Snapdragon 8 Gen 2 vs Snapdragon 8 Gen 3: la nostra analisi (video)