Il futuro del mobile computing sembra promettente con l’imminente arrivo del nuovo processore di punta Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm. Nonostante non sia ancora stato presentato ufficialmente, sono già trapelate online alcune informazioni che fanno presagire prestazioni davvero impressionanti.

Secondo le ultime indiscrezioni, il chipset di prossima generazione potrebbe raggiungere la frequenza di clock di 4 GHz con i suoi nuovi core ad alte prestazioni. Per ottenere questo risultato, l’azienda statunitense potrebbe utilizzare i nuovi core Oryon o Phoenix, abbinati ad una GPU Adreno 830, che risulta addirittura più veloce rispetto al chip M2 di Apple. Già lo scorso anno Qualcomm aveva annunciato che i core Oryon presenti nel chip Elite X sarebbero arrivati sui dispositivi mobile nel 2024.

Di recente sono apparsi in rete i primi benchmark del SoC Snapdragon 8 Gen 4, pubblicati su X (Twitter) dall’utente Nguyen Phi Hung. Questi test rivelano chiaramente le potenzialità del nuovo chipset rispetto all’attuale Snapdragon 8 Gen 3, con un punteggio single-core di 2.845 e multi-core di 10.628 sulla nota piattaforma Geekbench 6.

This is the first ever benchmark for Snapdragon 8 Gen 4! pic.twitter.com/a67YWtvDdP — Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) January 28, 2024

Non solo, nei benchmark è apparso anche il prossimo processore MediaTek Dimensity 9400, principale concorrente proprio dello Snapdragon 8 Gen 4. Ebbene, nei test il chip di casa MediaTek è risultato addirittura superiore, con 2.776 punti in single-core e 11.739 in multi-core.

Ovviamente si tratta ancora di leaks preliminari e i benchmark vanno presi con le pinze. Tuttavia è chiaro che i nuovi chipset saranno ancora più potenti dell’attuale Snapdragon 8 Gen 3, che ha già dimostrato di che pasta è fatto equipaggiando gli ultimi top di gamma come OnePlus 12 (qui la nostra recensione, mentre qui trovate la scheda tecnica completa) e Samsung Galaxy S24 Ultra (qui la nostra recensione, mentre qui trovate la scheda tecnica completa).

Come anticipato nel corso delle scorse settimane, gli esperti prevedono che lo Snapdragon 8 Gen 4 verrà prodotto da TSMC con processo produttivo a 3nm, il che dovrebbe garantire efficienza energetica e prestazioni ancora migliori, se confrontate con quelle del predecessore attualmente in commercio. La presentazione ufficiale del chip dovrebbe avvenire entro fine anno, per poi iniziare ad equipaggiare i top di gamma Android del 2025.

Sarà interessante vedere come si posizionerà il nuovo SoC di Qualcomm rispetto alla concorrenza. MediaTek negli ultimi anni ha colmato il divario e i benchmark trapelati finora indicano prestazioni molto simili tra i due chipset next-gen. In ogni caso, gli utenti Android possono aspettarsi un altro balzo in avanti considerevole in termini di potenza bruta e intelligenza artificiale. Con CPU e GPU così performanti, i prossimi smartphone di punta potranno spingersi ancora più in là in ambiti come fotocamera computazionale, gaming, realtà aumentata e applicazioni basate sull’AI.

Non resta che attendere il lancio ufficiale dello Snapdragon 8 Gen 4 per saperne di più sulle specifiche complete. Qualcomm dovrà comunicare con attenzione i benefici concreti del suo nuovo gioiellino, per convincere i consumatori ad aggiornare i propri dispositivi e difendersi allo stesso tempo dall’agguerrita concorrenza di MediaTek.

