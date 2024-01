Tra gli smartphone che OnePlus dovrebbe presto lanciare sul mercato troviamo anche OnePlus Ace 3V, protagonista nelle scorse ore di alcune interessanti indiscrezioni.

Dalla Cina, infatti, è arrivata un’anticipazione relativa a quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di tale smartphone, per il cui lancio probabilmente ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese (ciò nel caso in cui il produttore seguisse la medesima tempistica di OnePlus Ace 2V).

Cosa possiamo aspettarci da OnePlus Ace 3V

In particolare, ad occuparsi nelle scorse ore del nuovo smartphone di OnePlus è stato un leaker cinese, che sul social Weibo ha condiviso alcune delle presunte caratteristiche del device, che dovrebbe poter vantare un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 e un display OLED con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz, non male per un telefono di fascia media.

OnePlus avrebbe deciso di dotare il suo nuovo telefono di una batteria da 5.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W) mentre la scocca dovrebbe comprendere una cornice in plastica e una parte posteriore in vetro.

Stando alle indiscrezioni, OnePlus Ace 3V potrebbe essere lanciato in due versioni, una con display piatto e l’altra con lo schermo curvato ai lati.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quelle che potrebbero essere le quantità di RAM e di memoria di archiviazione disponibili né su quella che potrebbe essere la configurazione dello smartphone per quanto riguarda il comparto fotografico.

Se si considera che lo scorso anno OnePlus Ace 2V è rimasto uno smartphone venduto in esclusiva in Cina ma è stato lanciato a livello globale con il nome di OnePlus Nord 3, è probabile che OnePlus Ace 3V possa arrivare in Europa con il nome di OnePlus Nord 4 o Nord 5. Nel corso delle prossime settimane dovremmo saperne di più.

