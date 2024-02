Microsoft Copilot si può ora impostare come assistente predefinito su Android a partire dal più recente aggiornamento. Si inizia dalla versione beta e con importanti limitazioni, ma si tratta comunque di un passo avanti verso un’integrazione completa. Vediamo come funziona.

Copilot al posto di Google Assistant? Ora si può

Come probabilmente saprete, sul Google Play Store è disponibile l’app Microsoft Copilot, che consente di avere accesso alle varie funzionalità del chatbot, alimentato dagli ultimi modelli di OpenAI, GPT-4 e DALL-E 3. L’assistente IA può fornire risposte veloci, complesse e precise, e offre la possibilità di creare immagini partendo da semplici descrizioni testuali.

Con l’arrivo della versione beta 27.9.420225014, come segnalato da Mishaal Rahman, è ora possibile impostare Copilot come assistente predefinito su Android al posto di Google Assistant o di qualsiasi altro venga utilizzato (come Alexa o Bixby). Per farlo basta andare nelle impostazioni di sistema, all’interno del menu dedicato alle app predefinite; il percorso potrebbe variare leggermente in base allo smartphone e alla personalizzazione dell’interfaccia: ad esempio, sui Google Pixel è “Impostazioni > App > App predefinite > App assistente digitale > App assistente digitale predefinita“, mentre sui Samsung Galaxy è “Impostazioni > Applicazioni > Scegli applicazioni predefinite > App assistente digitale > App assistenza dispositivo“.

In questo modo è possibile richiamare Copilot da qualsiasi schermata del dispositivo, semplicemente effettuando uno swipe dall’angolo inferiore o utilizzando la gesture normalmente utilizzata per richiamare Assistant. Per il momento c’è un grosso “ma”: Copilot non sembra volerne trarre il massimo vantaggio, almeno per ora; richiamarlo in questo modo risulta un po’ “macchinoso”, visto che il sistema si limita ad avviare semplicemente l’attività principale: non si avvia l’ascolto di comandi vocali e non vengono sfruttate le API per l’acquisizione di uno screenshot del contenuto sullo schermo.

Immaginiamo che Microsoft ci stia comunque lavorando, quindi ci aspettiamo passi avanti e un’implementazione migliore con le prossime versioni. Per aggiornare alla più recente versione stabile di Microsoft Copilot potete seguire il badge qui sotto verso il Google Play Store, mentre per aderire al programma beta potete seguire questo link. Pensate di utilizzare Copilot al posto di Google Assistant?

