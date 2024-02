In vista dell’apertura del Mobile World Congress 2024 di Barcellona, Opensignal ha presentato un nuovo rapporto, l’Opensignal Global Reliability Experience Report, focalizzato sull’esperienza di affidabilità delle reti mobili in quasi 40 paesi nel mondo.

Nonostante i passi avanti degli ultimi anni, garantire altissimi standard di affidabilità delle reti mobili rimane ancora una sfida aperta per gli operatori di telefonia mobile. Gli utenti si aspettano, infatti, livelli di affidabilità sempre più elevati per poter contare su connessioni mobili di qualità per tutte le loro attività quotidiane. Andiamo a vedere insieme i risultati del report di Opensignal.

L’affidabilità è più importante della velocità

L’affidabilità è un parametro chiave nella valutazione della qualità di una rete mobile da parte degli utenti. Secondo l’Opensignal US Household Survey, un recente sondaggio condotto da Opensignal su oltre 55.000 persone che ha preso come periodo di riferimento il trimestre iniziato a ottobre 2023 e finito a dicembre dello scorso anno, il 19% degli intervistati identifica l’affidabilità come l’aspetto più importante nella scelta di un operatore, mentre solo il 7% menziona le prestazioni in termini di velocità di upload e download.

Il report analizza l’esperienza di affidabilità testata e percepita dagli utenti mobile in diversi paesi, ovvero quanto gli utenti riescono a rimanere connessi in modo continuativo alla loro rete mobile per svolgere attività come l’invio di email, la visione di video in streaming e l’utilizzo di app di navigazione. I risultati sono basati su misurazioni effettuate dagli utenti tramite l’app Opensignal e convertite in punteggi su una scala da 0 a 1000. Più il punteggio è alto, migliore è l’esperienza di affidabilità della rete mobile.

I risultati principali del report

La Danimarca conquista il primo posto nella classifica globale con un eccellente punteggio di 934 punti su 1000 per quanto riguarda l’esperienza di affidabilità della propria rete mobile. Seguono a breve distanza Giappone e Corea del Sud.

Guardando alle macro-regioni, la Turchia ottiene il punteggio più alto tra i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa; gli Stati Uniti primeggiano in Nord America, mentre il Cile svetta in America Latina. L’Italia si colloca nella fascia mediana dei dati rilevati, con un punteggio non del tutto entusiasmante – ma neanche deludente – di 862 punti.

Un altro dato interessante riguarda la correlazione tra velocità della connessione e la sua affidabilità. Secondo quanto emerso dalla rilevazione, fino a 25 Mbps di velocità media in download l’affidabilità migliora rapidamente, poi continua a crescere più lentamente fino a 50 Mbps. Una volta superata questa soglia, le performance di affidabilità non risentono in maniera sostanziale di incrementi nella velocità media.

Brutte notizie anche per quanto riguarda l’ultimo standard della tecnologia cellulare, arrivato alla quinta generazione. Nonostante le aspettative, i punteggi di affidabilità del 5G sono inferiori del 3-4% rispetto alle reti 4G negli stessi paesi. Come evidenziato, quindi, le nuove reti 5G devono ancora raggiungere i livelli di affidabilità del 4G.

Cosa significano questi risultati per l’Italia

In base all’ultimo report di Opensignal sull’Italia risalente a maggio dello scorso anno, Vodafone è l’operatore con la migliore affidabilità di rete nel nostro paese con un punteggio di 88,5 punti su 100 nella metrica Consistent Quality, quindi della consistenza della qualità e affidabilità della ricezione.

Seguono WindTre con 87,6 punti, TIM con 85,9 punti e Iliad con 85,3 punti. Nonostante le differenze di punteggio tra i vari operatori, tutti gli utenti dei principali player del mercato possono ritenersi soddisfatti, in quanto tutti gli operatori italiani analizzati da Opensignal rientrano nella categoria “Eccellente” per quanto riguarda l’affidabilità della propria rete mobile.

