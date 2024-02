Come abbiamo visto in queste settimane, Google è al lavoro su qualche modifica per la Modalità Auto di Google Assistant, disponibile all’interno di Google Maps in “sostituzione” di Android Auto su smartphone. Questa modalità non sarà completamente rimossa, come pensato inizialmente, ma solo modificata: la distribuzione della nuova Modalità Auto è iniziata, quindi possiamo iniziare a scoprirla insieme in alcune immagini.

Ecco la nuova Modalità Auto di Google Assistant

La Modalità Auto di Google Assistant, accessibile attraverso Google Maps, è stata introdotta qualche tempo fa su Android come sostituta dell’app Android Auto per smartphone, e sta accogliendo qualche modifica in queste ore. Il cambiamento era nell’aria, visto che la “vecchia” interfaccia riportava fino a qualche ora fa la dicitura “A febbraio questa visualizzazione non sarà più disponibile“. In poche povere, Google ha rimosso il drawer 2×2 delle applicazioni, che offriva alcune app e funzionalità con icone ingrandite per facilitare il “colpo d’occhio” alla guida.

Ora la Modalità Auto è pensata per distrarre ancora meno il guidatore e per eliminare il più possibile la necessità degli utenti di interagire fisicamente con il dispositivo: in sostanza consente solamente di utilizzare i comandi vocali per qualsiasi cosa al di fuori delle impostazioni e della navigazione stessa. La schermata che potete vedere qui sotto è accessibile premendo la classica rotella in basso a destra e permette di attivare la modalità Non disturbare, di consentire le chiamate in arrivo e i messaggi; premendo su “Altre impostazioni” abbiamo qualche opzione ridondante, ma anche la possibilità di attivare/disattivare la modalità e accedere alle impostazioni della hotword “Hey Google”.

Le app non sono più accessibili in modo diretto, ma possiamo ancora ad esempio far partire della musica (brani specifici o meno, in base anche al tipo di abbonamento streaming) attraverso i comandi vocali. Chiedendo all’assistente di aprire Spotify, l’app chiede solo se vogliamo chiudere la Modalità Auto. Una barra mostra comunque l’artista e il titolo del brano, e offre il tasto pausa, quello per saltare al brano successivo e una piccola freccia per minimizzare.

La nuova Modalità Auto di Google Assistant è in rollout in queste ore, e ha finora raggiunto un numero contenuto di smartphone Android. Per verificarne l’arrivo sul vostro dispositivo potete aprire Google Maps e avviare la navigazione verso una destinazione qualunque. Si tratta di un cambiamento lato server che potrebbe raggiungervi da un momento all’altro.

