Fastweb — uno dei principali operatori virtuali (MVNO) in Italia, facente parte del gruppo svizzero Swisscom — ha preso un’importante decisione che modificherà significativamente la sua futura strategia operativa con riferimento al mercato delle connessioni FWA (Fixed Wireless Access): allo scopo di trarre il massimo dall’accordo con WINDTRE per lo sviluppo di una rete mobile 5G condivisa tra i due operatori, Fastweb ha annunciato si servirà di questa infrastruttura di rete anche per le FWA, arrestando dunque lo sviluppo di una rete dedicata.

Come cambia la strategia di Fastweb per le connessioni FWA

Le prime battute del 2024 sono state ricche si soddisfazioni per Fastweb, che ha raccolto consensi a destra e a manca; in sede di presentazione dei risultati finanziari di fine 2023, l’operatore ha annunciato una decisione importante, che tiene conto di come lo scorso anno l’EBITDA della filiale italiana di Swisscom sia stato influenzato negativamente da costi una tantum di ben 74 milioni di euro, sostenuti a seguito di un procedimento legale e di un adeguamento della strategia nel settore Fixed Wireless Access (FWA).

I più attenti ricorderanno probabilmente che qualche anno fa Fastweb aveva annunciato il lancio della propria rete Ultra FWA (Fixed Wireless Access), ponendosi l’obiettivo di renderla disponibile in 2.000 comuni italiani entro il 2024. Ebbene, a fine 2023 Fastweb ha deciso di cambiare rotta, arrestando da subito la realizzazione di una rete FWA 5G dedicata — la quale prevedeva un collegamento in fibra fino all’antenna più vicina al proprio indirizzo e da lì lo sfruttamento delle frequenze radio 5G dell’operatore per mandare il segnale wireless dall’antenna fino al dispositivo ricevitore del cliente (la CPE 5G, collegata al modem NeXXt per portare la connessione internet in casa) —, pur essendo già arrivata a coprire oltre un migliaio di comuni italiani. Ecco come Fastweb ha annunciato di volersi muovere d’ora in avanti:

«Fastweb ha rivisto la propria strategia per la realizzazione di una rete Fixed Wireless Access (FWA) e ha deciso di adeguarla alla fine del 2023. L’espansione della rete FWA utilizzerà in futuro l’infrastruttura di rete 5G proprietaria dell’azienda sulla base di un accordo con WINDTRE. Al contrario, la precedente strategia di creare una rete FWA dedicata al di fuori delle aree con accesso in fibra ottica (FTTH) viene abbandonata. L’adeguamento strategico ha comportato l’iscrizione di spese per 61 milioni di euro nel risultato d’esercizio di Fastweb al lordo degli ammortamenti nel 2023. Sono state inoltre rilevate svalutazioni su immobili, impianti e macchinari e sui diritti d’uso».

L’adozione di questa nuova strategia per la rete FWA compare nel bilancio della società come un costo una tantum di circa 61 milioni di euro.

I prossimi obiettivi dell’operatore

D’ora in poi, dunque, la crescita della disponibilità delle offerte FWA di Fastweb sarà legata a doppio filo alla rete 5G che l’operatore sfrutta già per le proprie offerte di rete mobile. Questa, ricordiamo, viene sviluppata in maniera condivisa con WINDTRE: i due partner inseguono l’obiettivo di rendere il 5G disponibile per il 90% della popolazione entro il 2026; tanto per fornire un contesto, Fastweb dichiara una copertura del 72% nei dati di fine 2023, mentre proprio pochi giorni fa vi abbiamo segnalato la lieve crescita messa a referto da WINDTRE anche nel mese di febbraio 2024: la tecnologia 5G TDD sulla banda a 3600 MHz ha ormai raggiunto il 72,4% della popolazione.

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali e le prestazioni che la tecnologia permette di sfruttare allo stato attuale, il sito ufficiale dell’operatore ricorda che il 5G è incluso nelle offerte che lo prevedono senza costi extra e che la velocità massima dichiarata è di 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload.

