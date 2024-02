Dopo aver dato un’occhiata ai risultati ottenuti da nPerf, è il momento di scoprire i risultati annuali della classifica sulla qualità della rete mobile in Italia dell’Osservatorio Hi-tech di Altroconsumo. Qual è il migliore operatore di rete mobile italiano? Andiamo a scoprire la classifica.

Vodafone ancora una volta al primo posto: è sua la rete mobile migliore

Vodafone si conferma al gradino più alto del podio come miglior operatore di rete mobile in Italia, raggiugendo un punteggio di 58.649 nella classifica stilata da Altroconsumo. Il resto del podio è occupato da TIM (seconda con 38.651 punti) e da Fastweb (36.299 punti), vicini ma molto staccati dalla vetta, mentre chiudono la classifica generale Iliad (28.128 punti) e WINDTRE (25.438 punti). L’ordine è simile anche prendendo in considerazione 4G e 5G in modo separato, con Fastweb e TIM che si scambiano di posto nel 4G e Iliad e WINDTRE che fanno lo stesso nel 5G.

Il report di quest’anno si arricchisce di due novità, come del resto anticipato: Fastweb si è aggiunto alla lista come quinto operatore, e la tecnologia 5G è stata integrata nella valutazione complessiva. Grazie al contribuito dei consumatori è stato possibile valutare velocità di download, velocità di upload, qualità della navigazione generale (con l’apertura di una lista di pagine in un browser integrato) e qualità di video in streaming (con la verifica del tempo necessario a far partire video, ma anche di eventuali interruzioni ed errori). Interessanti anche la presenza di una panoramica dettagliata regione per regione, e di una per le città più popolose.

Iniziamo dalla velocità di download e di upload, con il test che misura la velocità di trasmissione per scaricare dati nello smartphone e per inviarli. I parametri impattano non solo sul tempo che serve per inviare e ricevere foto, video, documenti e altri file, ma anche sul tempo necessario per accedere ai vari siti e a interagirvi. Vodafone si prende il primo posto con 63,1 Mbps per download in 4G e 183 Mbps in 5G, dati naturalmente superiori alla media nazionale di rispettivamente 48,3 Mbps e 119,8 Mbps. Restando sul download in 4G seguono Fastweb (47,9 Mbps), TIM (41,7 Mbps), Iliad (36,6 Mbps) e WINDTRE (31,6 Mbps), mentre su rete 5G è TIM a prendere il secondo posto con 132 Mbps, seguita da Fastweb (98 Mbps), WINDTRE (69 Mbps) e Iliad (67 Mbps). Nell’upload è ancora l’operatore rosso a spuntarla, sia in 4G sia in 5G, rispettivamente con 13,3 Mbps e 22,1 Mbps.

Il test di Altroconsumo monitora anche l’accesso ad alcuni dei siti più visitati, verificando se la pagina si apre nel modo corretto e il tempo necessario ad accedervi. Sotto rete 4G Vodafone ha ottenuto i risultati migliori, mantenendosi su tempi ristretti nella maggior parte dei casi, ma anche gli altri operatori non se la sono cavata affatto male. Sotto rete 5G il meglio viene offerto da TIM, che resta sotto il secondo nel 30% dei casi. Altroconsumo ha verificato poi i tempi di caricamenti e di attesa dei video, eventuali pause per il buffering e tempi di attesa, sia in 4G sia in 5G.

Come detto, l’indagine ha misurato la qualità complessiva della rete nelle varie regioni italiane e nelle principali città, anche se purtroppo in alcune regioni non è stata ottenuta un’adeguata quantità di dati (Molise, Valle d’Aosta e in parte Basilicata e Trentino-Alto Adige). I risultati danno Vodafone in forte posizione in tutte le regioni, con altri che fanno meglio solo occasionalmente (come TIM in Lazio, Puglia e Veneto, WINDTRE nelle Marche e Fastweb in Sicilia). Guardando alle singole città, abbiamo classifiche con alcune modifiche significative rispetto a quella generale, anche se Vodafone supera in modo netto gli altri operatori a Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze. Infine vale la pena sottolineare come le misurazioni siano state fatte nella maggior parte dei casi sotto rete 4G (più dell’82%), ma rispetto a un anno fa abbiamo una percentuale doppia per il 5G (quasi il 16%). Il resto riguarda naturalmente 3G (1,6%) e 2G (meno dello 0,3%).

I dati che sono stati presi in esame riguardano l’intero 2023, dal 1° gennaio al 31 dicembre: sono stati utilizzati dati forniti da 16.309 utenti tramite l’app CheBanda, con la quale è possibile misurare la qualità della rete mobile del proprio operatore, condividendo con Altroconsumo l’informazione. Gli operatori meno diffusi non hanno raggiunto un numero di test sufficiente per una valutazione statisticamente valida. Chi vuole contribuire può scaricare gratuitamente l’app CheBanda dal Google Play Store o da App Store, anche se sul primo sembra temporaneamente non disponibile nel momento in cui scriviamo.

