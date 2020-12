Sono numerose le novità presentate oggi da Fastweb nel corso dell’evento Nexxt Generation Project che vedrà l’azienda delineare la strategia per i prossimi anni. Il primo progetto si chiama Nexxt Generation 2025, un impegno pluriennale verso la popolazione, aziende e istituzioni comprese, che punta a innovare le comunicazioni in Italia.

Nonostante sia il principale operatore nel segmento FTTH (Fiber To The Home) con il 36,5% di mercato, Fastweb sottolinea come questa tecnologia rappresenti solo un terzo del territorio e per cercare di porre rimedio alla situazione annuncia il lancio della propria rete Ultra FWA (Fixed Wireless Access) che raggiungerà la velocità di 1 Gigabit al secondo utilizzando le frequenze 5G.

Entro il 31 dicembre la connessione sarà disponibile in 50 città, cifra destinata a salire a 500 entro la fine del prossimo anno e a 2.000 entro il 2024. Fastweb non ha ancora annunciato nel dettaglio le offerte, assicurando però che non avranno limiti in termine di navigazione o dispositivi connessi alla Rete. L’attivazione verrà completata in un giorno con assistenza digitale per tutte le fasi dell’operazione.

La prima offerta si chiama NeXXt Casa e offre navigazione senza limiti a 1 Gigabit al secondo al costo di 29,95 euro al mese, cifra che include costi di attivazione e apparati in comodato d’uso. Trovate tutti i dettagli, visitando questa pagina, questi invece i comuni già coperti dal servizio:

Abruzzo: Avezzano, Francavilla al Mare, L’Aquila

Calabria: Crotone, Gioia Tauro, Reggio di Calabria, Rende, Vibo Valentia

Campania: Avellino, Aversa, Casavatore, Eboli, Marcianise, Nocera Inferiore, Ottaviano

Lazio: Anzio, Fiumicino, Ladispoli, Terracina, Velletri

Liguria: Chiavari, Sanremo

Lombardia: Codogno, Cologno al Serio, Crema, Lonato del Garda, Melzo, Morbegno, Ranica, Treviglio, Uboldo

Marche: Jesi, Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tronto

Piemonte: Carignano, Galliate, Ivrea, Novi Ligure, Romentino, San Mauro Torinese, Tortona, Verbania, Vinovo

Puglia: Adelfia, Apricena, Casamassima, Fasano, Foggia, Francavilla Fontana, Galatina, Grottaglie, Lecce, Locorotondo, Massafra, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Nardò, Noicattaro, Surbo, Triggiano

Sardegna: Olbia, Sestu

Sicilia: Acireale, Avola, Canicattì, Castelvetrano, Catania, Marsala, Milazzo, Motta Sant’Anastasia, Pachino, Partinico, Ragusa, Riposto

Toscana: Cascina

Umbria: Magione

Veneto: Belluno

A breve inoltre la copertura FWA sarà attiva anche nelle seguenti città:

Abruzzo: San Giovanni Teatino, Sulmona, Teramo

Campania: Battipaglia, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castel Volturno, Pomigliano d’Arco, Sarno

Lazio: Ardea, Frascati, Frosinone, Nettuno, Priverno

Lombardia: Caravaggio, Dalmine, Gussago, Muggiò, Ospitaletto, Senago

Puglia: Bitetto, Casarano, Cassano delle Murge, Conversano, Copertino, Galatone, Laterza, Manduria, Mesagne, Mottola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Torremaggiore

Sicilia: Castellammare del Golfo, Comiso, Gravina di Catania, Lentini, Mazara del Vallo, Paternò, Pedara, San Giovanni la Punta, Siracusa

Toscana: Montecatini-Terme, Pistoia, Signa

Umbria: Città di Castello

Veneto: Adria, Campodarsego, Dueville, Montecchio Maggiore, San Biagio di Callalta, Vigonza, Villafranca di Verona

A partire dal mese di febbraio 2021 inoltre verrà aumentata, nelle 30 città più popolose in Italia, la velocità della rete FTTH che passerà da 1 Gigabit a 2,5 Gigabit. L’aumento delle prestazioni sarà disponibile sia per i già clienti che per i nuovi clienti.

Infine sta per essere lanciata la rete 5G Mobile, che permetterà di avere un’esperienza simile a quella della fibra ottica anche in mobilità. La copertura sarà estesa progressivamente a nuove città, partendo come di consueto da quelle più grandi. Le prima a essere coperte saranno Milano, Roma, Bologna e Napoli, a cui seguiranno altre città nel corso del 2021.

Da sottolineare come il 5G sarà incluso nel servizio per nuovi e già clienti senza che vengano addebitati costi aggiuntivi.