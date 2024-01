Fastweb Mobile si conferma, sempre di più, un punto di riferimento del settore di telefonia mobile, in particolare grazie alle sue offerte 5G particolarmente convenienti. L’operatore, infatti, ha ricevuto un nuovo Speedtest Award da Ookla, confermandosi come il provider con la rete mobile più veloce in Italia secondo i test realizzati con l’app Speedtest. Il riconoscimento è valido per il secondo semestre dell’anno e segue il premi analoghi ricevuti già nel corso del secondo semestre del 2022 e del primo semestre del 2023.

La rete mobile di Fastweb è la più veloce

Secondo i dati di Ookla, gli utenti Fastweb Mobile hanno effettuato speedtest registrando un valore medio di 100 Mbps in download e 12 Mbps in upload. Questi dati si traducono nello Speed Score di 93,56 punti che rappresenta il valore più elevato registrato da un operatore italiano.

Fastweb ha staccato nettamente gli altri concorrenti. Ecco la classifica completa:

Fastweb 93,56 punti

WINDTRE 70,97 punti

Vodafone 65,05 punti

TIM 58,45 punti

Iliad 53,1 punti

Da notare, però, che i punteggi di Fastweb sono calcolati sulla base meno della metà dei test (circa 310 mila) rispetto a quanto registrato dagli altri concorrenti. In ogni caso, Fastweb ha conquistato il primo posto sia in Media Download Speed che in Media Latency. Prima posizione, insieme a Vodafone, anche in Median Upload Speed. Per l’operazione c’è la prima posizione anche per quanto riguarda i test effettuati in tre città (Roma, Napoli e Firenze).

A garantire una marcia in più a Fastweb potrebbe aver giocato un ruolo di primo piano la diffusione del 5G, accessibile con tutte le offerte messe a disposizione dall’operatore, a partire da 7,95 euro al mese. Per Fastweb, in ogni caso, si tratta di un’importante conferma: lo Speedtest Award, infatti, ribadisce il ruolo di primo piano del provider per il settore di telefonia mobile italiano. Attualmente, per tutti gli utenti che passano a Fastweb ci sono anche due mesi di servizio gratis.

Leggi anche: Fastweb Mobile regala 2 mesi di due delle sue migliori offerte