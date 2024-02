Anche se con l’arrivo di febbraio sono terminate le offerte di lancio per la serie Samsung Galaxy S24, sul Samsung Shop Online gli sconti non si fermano: sul sito è possibile acquistare alcune configurazioni dei nuovi flagship, ma anche tanti altri prodotti, a prezzi ribassati rispetto ai listini consigliati grazie a coupon ed extra sconti. Andiamo a scoprire insieme le proposte più interessanti attualmente a disposizione.

Le offerte del Samsung Shop Online: in sconto i Galaxy S24 ma non solo

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra hanno fatto il loro debutto da qualche giorno: come gli altri anni, i primi due si distinguono principalmente per le dimensioni (schermo, batteria e quindi ingombri generali) e poco altro, mentre è il modello Ultra a costituire la vera e propria punta di diamante grazie a un comparto fotografico superiore. Tutti e tre offrono comunque le funzionalità Galaxy AI che hanno esordito in concomitanza con la One UI 6.1, come Cerchia e cerca (attualmente disponibile anche sui Google Pixel 8, ma in arrivo su altri modelli in futuro), Traduzione Live, Assistente Chat, Assistente Note, generazione di sfondi e così via.

Purtroppo le offerte di lancio risultavano disponibili solo fino alla fine di gennaio, ma questo non significa che non sia ancora possibile acquistare i Galaxy S24 in promozione. Sul Samsung Shop Online è attivo fino al 29 febbraio 2024 il coupon PREMIUMS24, applicabile con l’acquisto delle configurazioni più ricche dei tre smartphone Android. Più precisamente è possibile portarsi a casa i seguenti modelli in sconto:

Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB a 1766,05 euro (invece di 1859 euro)

Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB a 1538,05 euro (invece di 1619 euro)

Samsung Galaxy S24+ 512 GB a 1243,55 euro (invece di 1309 euro)

Samsung Galaxy S24 256 GB a 939,55 euro (invece di 929 euro)

In più, procedendo con l’acquisto su Samsung Shop Online o attraverso la Samsung Shop App entro il 26 febbraio 2024, è possibile ottenere in omaggio il caricabatterie Travel Adapter, una cover originale Samsung Clear Case e lo Screen Protector. Per avere i regali occorre registrarsi alla promozione su Samsung Members entro il 15 maggio 2024 (qui per maggiori dettagli). Prosegue nel frattempo la possibilità di sfruttare il Trade In per far scendere i prezzi di acquisto: è possibile ottenere fino a 670 euro di valutazione, anche con Galaxy Now! tramite carta di credito.

Se siete interessati ad altri modelli di smartphone Android o ad altri prodotti della categoria Mobile, che comprendono anche tablet Android, smartwatch Galaxy Watch e cuffie wireless Galaxy Buds, potete sfruttare il coupon GALAXY4U per ottenere uno sconto fino al 20%. Il Samsung Shop Online propone offerte pure su altre categorie di prodotti, come smart TV, monitor ed elettrodomestici. Più precisamente, queste le promozioni attive in questi giorni sul sito:

Per scoprire tutte le offerte disponibili sul Samsung Shop Online in questi giorni potete seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che di recente ha debuttato la nuova Samsung Shop App, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store.

