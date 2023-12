Samsung ha scelto questo periodo di festività per lanciare in Italia la sua app per lo shopping: si chiama Samsung Shop App e consente di accedere rapidamente allo Shop Online ufficiale del produttore sud-coreano, ma non solo. Scopriamo insieme come funziona e cosa è possibile fare con la nuova applicazione per Android.

Samsung Shop App disponibile sul Google Play Store con uno sconto di lancio

Samsung Shop App ha fatto il suo debutto in questi giorni sul Google Play Store e consente di avere accesso al Samsung Shop Online per l’acquisto di prodotti della gamma Galaxy, che si tratti di smartphone, tablet, smartwatch, cuffie, notebook, accessori, elettrodomestici e così via.

Accanto alla home, la nuova app offre una sezione dedicata alle offerte, una per la chat con il supporto dedicato (per l’acquisto, ma anche per i prodotti già tra le mani) e non solo: consente anche di tracciare, controllare lo stato e la cronologia degli ordini, consultare la lista dei desideri, verificare il saldo dei punti Samsung Rewards, visualizzare i codici sconto o la lista dei prodotti registrati e tracciare lo stato di eventuali riparazioni.

Come forse saprete già, sul Samsung Shop Online sono disponibili diverse promozioni, tra cui coupon, ribassi e omaggi (come Galaxy A54 5G in regalo con l’acquisto di un proiettore The Freestyle di 2a generazione fino al 14 gennaio 2024), ma in occasione del lancio della Samsung Shop App è prevista una ulteriore promozione: fino al 31 gennaio 2024 è possibile accedere con il Samsung Account e ottenere il 10% di sconto direttamente a carrello sul primo acquisto effettuato (eventuali spese di spedizioni escluse). Il ribasso viene applicato sui prodotti a marchio Samsung appartenenti alle categorie Mobile/accessori Mobile, TV&AV e Monitor PC. Non sono compatibili i prodotti messi in commercio nelle ultime otto settimane (esattamente come per lo sconto di compleanno).

Se siete interessati all’acquisto di un nuovo smartphone Android o di altri prodotti a disposizione sul Samsung Shop Online potete seguire il link qui in basso, mentre il badge vi porterà direttamente al Google Play Store per il download della nuova applicazione Samsung Shop App. Approfitterete dello sconto per acquistare qualcosa?

Tutte le offerte del Samsung Shop Online

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23 FE: arriva tardi ma ha il suo perché