Cerchia e cerca con Google è una delle funzionalità più interessanti a disposizione sulla One UI 6.1 dei Samsung Galaxy S24 e sulla serie Google Pixel 8, ma se vi state chiedendo quando arriverà sugli altri dispositivi Android abbiamo per voi una buona e una cattiva notizia. La funzione arriverà sì a bordo di altri smartphone, ma ci sarà da aspettare parecchio perché sembra che Samsung e Google abbiamo stretto un qualche tipo di accordo di esclusività. Vediamo cosa sappiamo al riguardo.

Cerchia e cerca con Google rimarrà esclusiva di Galaxy S24 e Pixel 8 a lungo?

Difficile che non abbiate notato il lancio di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra di qualche giorno fa, ed è probabile che tra le novità dei nuovi flagship non vi sia sfuggita Cerchia e cerca con Google, un’interessante funzione che consente di effettuare ricerche con un semplice gesto per selezionare un elemento che incuriosisce all’interno della schermata (ad esempio cerchiando, evidenziando, scarabocchiando o toccando), senza uscire dall’app.

A distanza di qualche giorno dalla presentazione delle nuove punte di diamante di Samsung e della nuova versione della One UI, la funzione ha iniziato ad arrivare anche su Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Lecito dunque chiedersi se avremo modo di vederla su altri dispositivi entro le prossime settimane, magari proprio con l’aggiornamento alla One UI 6.1 della serie Galaxy S23 e degli altri modelli del produttore sud-coreano più recenti. Purtroppo abbiamo brutte notizie, che possiamo estrarre da un comunicato stampa ufficiale di Samsung.

Il produttore ha infatti diramato un comunicato sul suo sito olandese nel quale parla dei record dei preordini nel Paese. All’interno possiamo leggere (o meglio, tradurre) una frase che sembra proprio non dare spazio a dubbi riguardo alla presenza di accordi di esclusività. “Galaxy S24 non solo apre le porte al futuro delle comunicazioni, ma è anche uno dei primi telefoni a disporre di Cerchia e cerca con Google. E questo rende S24 unico, poiché questa funzionalità sarà disponibile solo sui dispositivi Samsung e Google fino a settembre di quest’anno“. Nelle note viene aggiunto che “Cerchia e cerca potrebbe diventare disponibile sui dispositivi Android di altri marchi a partire dal 5 ottobre 2024, ma non sono in corso sviluppi attivi a riguardo“.

Di conseguenza è probabile che Samsung e Google abbiamo stretto accordi per non far integrare la funzionalità sui dispositivi di altri marchi prima del 5 ottobre 2024. Una data curiosa, dato che corrisponde al giorno successivo al primo “anniversario” di Android 14: che si tratti di un indizio sulla data di lancio di Android 15, con il quale tutti gli altri produttori potranno aggiungere Cerchia e cerca? Presto per dirlo, forse stiamo correndo troppo.

E per quanto riguarda gli altri dispositivi Samsung e Google? Le frasi possono essere soggette a interpretazioni diverse. Samsung ha parlato di “dispositivi Samsung e Google” e ha scritto “potrebbe diventare disponibile sui dispositivi Android di altri marchi” da ottobre 2024, ma questo potrebbe lasciar intendere almeno due cose. Ipotesi numero uno: visto che si parla di unicità di S24, quel “dispositivi Samsung e Google” potrebbe riferirsi alla stessa gamma S24 e a quella Pixel 8, per le quali la funzione è già effettivamente disponibile. Ipotesi numero due: gli altri dispositivi Samsung e Google potrebbero ricevere la funzione in qualsiasi momento entro il mese di settembre, prima di quelli di altri marchi.

Insomma, vedremo Cerchia e cerca con Google su altri smartphone Android? Quasi certamente sì, ma si partirà molto probabilmente da altri dispositivi firmati Samsung e Google, e forse non nel breve periodo in modo da lasciare quell'”unicità” (ci riesce difficile che Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 non ne potranno beneficiare). Gli altri dovranno aspettare. Per ulteriori indicazioni dovremo attendere le prossime settimane. Sareste felici di ricevere questa funzione? La ritenete utile? Fateci sapere la vostra.

