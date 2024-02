Continua il rollout globale della ColorOS 14 di OPPO, cominciato già lo scorso novembre quando il nuovo aggiornamento ha varcato i confini della Cina per raggiungere gli smartphone di tutto il mondo. L’azienda pubblica periodicamente la roadmap ufficiale degli aggiornamenti e nelle scorse ore ha pubblicato la lista dei dispositivi che saranno aggiornati nel corso di questo mese.

La ColorOS 14, basata su Android 14, ha introdotto una serie di novità sui dispositivi di OPPO, che abbiamo racchiuso in questo articolo. Seguendo il feedback degli utenti, però, il produttore cinese ha aggiunto nuove funzionalità al sistema operativo, che vanno ad aggiungersi a quelle introdotte nella versione stabile del software.

Le novità introdotte da OPPO nell’ultima versione della ColorOS 14 sono le seguenti:

Supporto per finestre fluttuanti per le applicazioni della homescreen

Scuotere per cambiare canzone/cancellare le notifiche

Stile del carattere personalizzabile nella barra di stato

Transizioni del display ottimizzate, effetti audio e modifiche al layout della schermata di blocco

Migliorata l’animazione di sblocco dello smartphone e la velocità di riconoscimento facciale

Effetti di vibrazione potenziati e visualizzazione migliorata delle notifiche di sistema

Supporto per frequenza di aggiornamento dello schermo personalizzato per singole app

Ottimizzazione del display a colori nella modalità di protezione degli occhi

Possibilità di ripristinare la foto originale in galleria dopo che è stata modificata con l’editor

Gli smartphone di OPPO che saranno aggiornati a febbraio

Seguendo dunque la roadmap pubblicata per il mese di gennaio, OPPO ha rilasciato la lista aggiornata degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 14 nel corso del mese di febbraio, facendo anche stavolta distinzione tra i dispositivi il cui rollout è in corso in questi giorni (per esempio OPPO Find N3 ha già ricevuto l’update) e quelli che lo riceveranno nelle prossime settimane.

In corso:

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5

OPPO Find X3 Pro

OPPO Reno10 Pro+ 5G

OPPO Reno10 Pro 5G

OPPO Reno10 5G

OPPO Reno8 Pro 5G

OPPO Reno8 5G

OPPO Reno8

OPPO Reno8T 5G

OPPO Reno8T

OPPO Reno7

OPPO F23 5G

OPPO F21s Pro

OPPO F21 Pro

OPPO K10 5G

OPPO A98 5G

OPPO A78 5G

OPPO A77 5G

OPPO A77s

OPPO A77

OPPO A57

A partire dal 28 febbraio 2024:

OPPO A58 (India)

OPPO A38 (India)

OPPO A18 (India)

Nella lista sono presenti anche alcuni smartphone già inseriti nella roadmap di gennaio, segno che l’aggiornamento avviene in maniera graduale e possono volerci alcune settimane prima che l’OTA raggiunga tutti i dispositivi interessati.