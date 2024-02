OPPO ha iniziato a distribuire l’aggiornamento stabile ColorOS 14 che porta Android 14 sui dispositivi della serie OPPO Find N3.

Nel frattempo Redmi Note 12 Turbo, noto come POCO F5 nei mercati internazionali, inizia a ricevere l’aggiornamento HyperOS, la nuova interfaccia di Xiaomi che sta rimpiazzando la storica MIUI.

La serie OPPO Find N3 inizia a ricevere l’aggiornamento stabile ColorOS 14.0

Il nuovo aggiornamento stabile della ColorOS 14.0 è in rollout in Cina per OPPO Find N3, N3 Collector’s Edition e N3 Flip.

Questi tre smartphone Android riceveranno le novità dell’ultima ColorOS e le nuove funzionalità di Android 14, come il supporto delle finestre mobili per le applicazioni della schermata iniziale, la possibilità di scuotere il dispositivo per cambiare brano o intercettare le notifiche e molto altro.

Gli smartphone della serie OPPO Find N3 devono eseguire il firmware 13.2.0.300 per ottenere l’aggiornamento con Android 14.

Per ottenere l’update basta visitare le informazioni sul dispositivo presente nelle impostazioni e attivare la ricezione della versione anticipata del software e successivamente procedere con l’aggiornamento del dispositivo selezionando “Scarica ora”.

Redmi Note 12 Turbo inizia a ricevere l’aggiornamento HyperOS

Redmi Note 12 Turbo è stato rilasciato quasi un anno fa in Cina con la MIUI 14 basata su Android 13, ma ora sta ricevendo l’aggiornamento beta di HyperOS basato su Android 14 nel mercato casalingo.

La build dovrebbe essere distribuita a tutti gli utenti nei prossimi giorni se non emergono bug importanti, altrimenti la società potrebbe avviare una nuova build con le relative correzioni. Possiamo aspettarci che anche POCO F5 riceverà presto l’ aggiornamento HyperOS con Android 14.

