Presentata ufficialmente ad ottobre dell’anno appena concluso,¬†la¬†ColorOS 14¬†di¬†OPPO, basata su Android 14, ha gi√† da qualche settimana lasciato i confini cinesi con un lancio globale avvenuto lo scorso novembre. L’azienda cinese pubblica periodicamente la roadmap¬†dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento e in queste ore ha rilasciato la lista degli smartphone che saranno aggiornati nel corso del mese di gennaio.

La¬†ColorOS 14 ha introdotto diverse novit√†, che abbiamo racchiuso in questo articolo, che vanno a migliorare sia l’esperienza utente sia l’interfaccia del sistema operativo. Tra le novit√† troviamo un design completamente rivisitato, chiamato da OPPO Aquamorphic Design, che porta nuovi accenti di colore del sistema, nuovi effetti sonori e un Always-On-Display completamente ridisegnato. Novit√† anche sul fronte dell’intelligenza artificiale, con la nuova funzionalit√† Smart Touch che semplifica le attivit√† quotidiane, e Smart Image Matting che, in accoppiata al nuovo Trinity Engine, permette di modificare le immagini con tante nuove opzioni.

Gli smartphone di OPPO che saranno aggiornati a gennaio

Puntuale come ogni mese,¬†OPPO¬†ha rilasciato la lista degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento alla¬†ColorOS 14¬†nel corso di questo mese, facendo distinzione tra i dispositivi il cui aggiornamento √® gi√† in fase di rilascio in questi giorni e quelli che lo riceveranno nel corso delle prossime settimane.

In corso:

A partire dal 22 gennaio 2024:

OPPO K10 5G (India)

OPPO A77 5G (Australia)

A partire dal 31 gennaio 2024:

Il rollout avviene, come sempre, in maniera graduale e possono essere necessarie alcune settimane prima che l’aggiornamento arrivi su tutti gli smartphone interessati.¬†OPPO¬†ci tiene comunque a precisare che questa lista potrebbe essere soggetta ad alcuni cambiamenti di tempistiche in corso d’opera, ma in linea di massima dovrebbe essere rispettata.

