Il 2024 è iniziato da qualche settimana e finalmente è arrivato il momento di scoprire la classifica degli operatori mobili stilata da nPerf per il 2023. L’analisi, che riguarda l’intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023) vede vincitrice anche questa volta Vodafone, che ha ottenuto il punteggio più alto superando WINDTRE, Fastweb, TIM e Iliad.

Vodafone premiata per la migliore rete mobile del 2023

L’analisi di nPerf ha identificato Vodafone come quella che fornisce le velocità di download mobile più elevate in Italia, con circa 113 Mb/s. Questa velocità è una misura della quantità di dati ricevuti dal server nPerf in un secondo. In questa categoria, l’operatore rosso ha avuto la meglio su Fastweb (88,61 Mb/s) e staccato di netto WINDTRE (67,84 Mb/s), TIM (64,75 Mb/s) e Iliad (48,56 Mb/s). Interessante il dato sulla velocità media di download mobile in Italia (74 Mb/s), che supera Spagna (70 Mb/s), Belgio (70 Mb/s) e Grecia (70 Mb/s).

Anche per quanto riguarda gli altri dati, è sempre Vodafone a spuntarla. A livello di upload, l’operatore raggiunge i 19,61 Mb/s, superando TIM e Fastweb appaiate (14,10 e 14,09 Mb/s), WINDTRE (13,55 Mb/s) e Iliad (9,35 Mb/s), ma anche in latenza (39,91 ms), web browsing (74,94%) e YouTube streaming (84,31%) è riuscita ad avere la meglio sui rivali. Per chi non lo sapesse, la latenza serve a descrivere la reattività della connessione: un valore inferiore si traduce in un’interazione più immediata con i vari contenuti (solitamente viene considerata come buona una latenza entro i 100 ms e come eccellente una sotto i 30 ms).

I test di streaming sono stati svolti per misurare la qualità della navigazione e della visualizzazione dei video: nel web browsing, come anticipato, Vodafone si è piazzata al primo posto con un tasso di efficienza di quasi il 75% (solo WINDTRE è andata oltre il 70%, oltre all’operatore rosso), equivalente a un tempo medio di caricamento di una pagina web di 2,5 secondi.

Per i video è stato utilizzato il servizio più popolare, ossia YouTube, e ad avere la meglio è stata sempre Vodafone con il suo 84,31% di tasso di efficienza: in questo caso i rivali sono piuttosto vicini, con WINDTRE all’83,26%, Iliad all’82,72%, Fastweb all’81,80% e TIM all’80,95%. Il test nPerf ha valutato la qualità dello streaming effettuando valutazioni alle risoluzioni 360p, 720p (HD) e 1080p (Full-HD), e la valutazione complessiva deriva da una media di queste tre prove.

Il vincitore complessivo non poteva dunque essere che Vodafone, che ha strappato un punteggio nPerf di 94.540 punti. Il podio è completato da WINDTRE con 81.834 punti e da Fastweb con 79.967 punti, con TIM che segue a ruota (79.124 punti) e Iliad più staccata (71.410 punti).

E per quanto riguarda la connettività 5G? Anche qui è Vodafone l’operatore più performante d’Italia per il 2023. A livello di velocità in download l’operatore ha stracciato gli altri raggiungendo i 282,40 Mb/s: seguono TIM con 214,38 Mb/s, Fastweb con 154,57 Mb/s, WINDTRE con 139,46 Mb/s e Iliad con 85,33 Mb/s. In upload i valori sono più vicini, ma Vodafone è l’unica a superare i 30 Mb/s arrivando a 35,49 Mb/s: staccatissima Iliad con 14,31 Mb/s, superata da Fastweb (20,37 Mb/s), WINDTRE (20,91 Mb/s) e TIM (28,95 Mb/s). Il vincitore è sempre lo stesso anche per latenza (36,23 ms), web browsing (tasso di efficienza dell’81,18%) e YouTube streaming (tasso di efficienza dell’87,64%), sempre limitatamente alla rete 5G.

Tutto questo ha portato in cima al podio Vodafone anche per quanto concerne la connettività di quinta generazione. L’operatore ha strappato un punteggio nPerf di 117.819 e ha sopravanzato TIM (108.130 punti), WINDTRE (97.960 punti), Fastweb (93.965 punti) e Iliad (87.714 punti). Per approfondire è disponibile a questo link l’analisi completa.

nPerf è una società francese indipendente che consente a tutti di testare in modo gratuito la qualità della propria connessione Internet, sia fissa sia mobile. In tal senso, è possibile scaricare l’app ufficiale per Android tramite il Google Play Store (badge qui sotto), o in alternativa è possibile affidarsi all’app per iOS su App Store o al sito web.

