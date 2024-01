Mobvoi sta distribuendo in questi giorni un aggiornamento per il suo TicWatch E3, che porta sullo smartwatch Wear OS 3.5 insieme a numerose novità. L’update porta infatti un’interfaccia utente rinnovata, nuove app Google non solo: scopriamo di più sull’aggiornamento in arrivo.

Mobvoi allarga la distribuzione di Wear OS 3.5 per TicWatch E3

L’aggiornamento alla nuova versione di Wear OS è stato annunciato il mese scorso, ma già in quel momento vi avevamo anticipato che ci sarebbe voluto del tempo per vederlo arrivare concretamente sui vostri polsi. In questi giorni la distribuzione si sta allargando a sempre più possessori di TicWatch E3, che possono ora contare sulle tante novità di Wear OS 3.5.

L’aggiornamento porta miglioramenti nelle prestazioni dello smartwatch, nell’interfaccia utente, nella navigazione tra i menu, nella gestione della vibrazione e non solo. Ci sono pure nuove app Google, anche se Google Maps e Wallet per utenti iOS, oltre a Google Assistant, non sono più disponibili, così come altre applicazioni (come Voice memo e TicHearing). A causa di questo, chi vuole continuare a utilizzare un assistente virtuale è costretto a installare manualmente Alexa.

Tra le altre novità vengono segnalati miglioramenti nella durata della batteria (anche se alcuni utenti parlano di un consumo superiore, almeno con i primi cicli) e aggiornamenti per gli strumenti di monitoraggio della salute e delle attività fitness.

Come aggiornare TicWatch E3

Per aggiornare TicWatch E3 alla versione più recente potete recarvi nelle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamenti“. Secondo la tabella di marcia diffusa dal produttore, l’update dovrebbe ormai essere disponibile praticamente per tutti i possessori. Fateci sapere se è così e nel caso come vi state trovando.

Leggi anche: Recensione TicWatch Pro 5: display sempre visibile, lunga batteria e ottime prestazioni