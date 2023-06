Il mercato degli smartwatch continua a seguire una forma ad onda alternando momenti di picco con novità interessanti a momenti di stallo con interesse prossimo allo zero. Fortunatamente ci ritroviamo in un nuovo momento positivo in quanto stanno arrivando novità importanti non solo lato hardware ma anche lato software. Uno dei protagonisti di questo momento è indubbiamente TicWatch Pro 5, il nuovo smartwatch con Android di casa Mobvoi, azienda che da anni ormai rappresenta una solida alternativa ai brand più blasonati producendo orologi smart di qualità a prezzi solitamente più contenuti.

TicWatch Pro 5 è il nuovo modello di punta targato 2023 e la sua peculiarità è quella di coniugare una serie di caratteristiche hardware e software che lo rendono innanzitutto unico sul mercato ma anche indiscutibilmente fra i migliori per praticità e concretezza. Vediamolo nel dettaglio in questa recensione.

Video recensione TicWatch 5 Pro

Costruzione e design

Esteticamente non è troppo dissimile dal precedente TicWatch Pro 3 Ultra (la serie 4 viene saltata in quanto tale numero è scaramantico in Cina), mantiene infatti un design canonico seppur complessivamente più pulito, con meno fronzoli. La principale differenza riguarda il pulsante fisico che oltre a poter essere utilizzato a pressione per richiamare il menu delle app lo si può anche ruotare per scorrere voci, menu e testo, riprendendo il funzionamento di Pixel Watch. Il secondo pulsante fisico invece, posto a lato superiormente e più a filo con la scocca ma leggermente zigrinato per individuarlo al tatto, alla pressione permette di richiamare il multitasking ovvero le applicazioni recenti.

Si tratta di un 48 mm, non considerando la ghiera, e quindi comunque risulta uno smartwatch visibile e importante per i polsi più piccoli, anche considerando lo spessore, leggermente superiore ai 14 millimetri. Ha un peso di circa 63 grammi, incluso il cinturino ed è realizzato in acciaio inossidabile, alluminio serie 7000 e nylon ad alta resistenza con fibra di vetro. È resistente all’acqua fino a 5 ATM ed è dotato di certificazione MIL-STD-810H.

Il cinturino presente in confezione infine è in gel di silice solido (intercambiabile), 24 mm, non particolarmente pregiato o di qualità, soprattutto alla vista e al tatto ma non particolarmente fastidioso nell’utilizzo.

Display e interazione

TicWatch Pro 5 mantiene la tradizione di un doppio display e questo rappresenta ancora una volta la principale ragione per preferirlo rispetto alla concorrenza. Il primo display infatti è di tipo Transflective, questo vuol dire che è sempre visibile ma al contempo ha un consumo energetico estremamente basso. Il secondo display invece è AMOLED e si attiva toccando il display o uno de pulsanti. Questa duplice implementazione permette di avere sempre a disposizione le informazioni di base sullo smartwatch, senza doverlo accendere, interagirvi o utilizzarlo, una sorta di always-on-display a bassissimo consumo. Essendo però un display che non potrebbe fare molto di smart, quando si interagisce con lo smartwatch si accende il display secondario che è un tipico display da smartwatch ma ovviamente più energivoro. Si tratta di un AMOLED da 1,43” con una buona definizione e una buona qualità, sia in quanto a riproduzione dei colori che luminosità gestibile anche automaticamente in base alle condizioni di luce ambientali.

Interessante anche il fatto che il display a basso consumo non solo si occupa di mostrare l’orario e le informazioni di base quando inattivo ma se è in corso un’attività sportiva alcuni dei dati più rilevanti al riguardo, come il tempo trascorso dall’inizio dell’attività, inoltre seppur non sia a colori può cambiare colore di retro-illuminazione in base alle zone di frequenza cardiaca durante gli allenamenti così da rendere più evidente quando siamo in una situazione di elevato stress fisico.

Hardware e prestazioni

TicWatch Pro 5 dispone del nuovo processore Qualcomm Snapdragon® W5+ Gen1 che rappresenta un punto di svolta; le prestazioni infatti sono un altro dei suoi punti di forza non presentando quasi mai lag evidenti o rallentamenti, qualità davvero rara sul panorama degli smartwatch Wear OS. È dotato poi di 2 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria di archiviazione, Bluetooth 5.2, WiFi 2.4 GhHz e GPS. Infine è dotato di uno speaker e un microfono di discreta qualità mentre la batteria è di circa 628 mAh.

Nel caso siate interessati ad una versione LTE di TicWatch 5 Pro sappiate che non esiste, viene infatti venduto nell’unica variante con Bluetooth e WiFi, è quindi comunque possibile effettuare chiamate direttamente dall’orologio a patto che il telefono sia nelle vicinanze.

Software: Wear OS 3.5

TicWatch Pro 5 arriva sul mercato con Wear OS 3.5, è compatibile con tutti gli smartphone Android ma non con iPhone. Si tratta della versione più recente ad oggi disponibile di Wear OS ed include molteplici funzionalità anche legate a Google come Google Wallet per i pagamenti contactless, Google Maps per le mappe, YouTube Music e ovviamente è presente il Google Play Store per installare ulteriori applicazioni come Spotify, Strava, Stocard, etc..

Al momento è da segnalare che non supporta Google Assistant né l’app Fitbit, l’azienda comunica come questa sia una situazione temporanea ma attualmente non c’è una data di approdo.

Al di la dei pulsanti fisici già visti, la navigazione all’interno del sistema è molto semplice:

con uno swipe dall’alto verso il basso: si aprono i classici collegamenti rapidi, completi e non modificabili;

con uno swipe verso destra o sinistra ci sono invece i Widget personalizzabili;

con uno swipe dal basso verso l’alto invece si apre la tendina delle notifiche, classica di Wear OS

per uscire dalle varie voci o menu interni è sufficiente fare uno swipe laterale da sinistra verso destra.

Per quanto riguarda le notifiche, sono molto complete e rispecchiano quelle ricevute sullo smartphone. Inoltre, per rispondere ai messaggi, è possibile utilizzare una tastiera virtuale, la dettatura vocale o le emoji sullo schermo.

La parte smart è indubbiamente quella più interessante anche in vista del recente arrivo dell’applicazione ufficiale di WhatsApp per WearOS che permette di aprire le singole chat, vedere le immagini, ascoltare i vocali e rispondere eventualmente anche con un messaggio vocale, funzionalità attesa da tantissimi anni e finalmente disponibile. A tal proposito è possibile fare dallo smartwatch chiamate WhatsApp anche quando lontani dallo smartphone ma semplicemente collegandolo alla rete WiFi.

Quanto è Sportwatch?

Sull’aspetto Health, TicWatch Pro 5 può monitorare la frequenza cardiaca h24, i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue, lo stress, la frequenza respiratoria, i passi, le scale, le calorie e il sonno. Inoltre, traccia anche le fasi del sonno e fornisce un relativo punteggio. Per quanto riguarda la precisione, fa un buon lavoro ma non è preciso quanto uno sportwatch, sicuramente utile per un monitoraggio a grandi linee.

Inoltre, per quanto riguarda il tracciamento delle attività sportive, TicWatch Pro 5 offre oltre 100 profili sportivi comuni, come la corsa sia all’interno che all’esterno, il ciclismo sia all’interno che all’esterno, molte opzioni per la palestra, il nuoto in piscina e persino il nuoto in acque libere. Ci sono anche profili specifici per esercizi come i curl con manubri inclinati e la pressa con manubri inclinati, che sono essenzialmente esercizi specifici in una routine di sollevamento pesi più ampia. Se desideri tracciare ogni singolo esercizio del tuo allenamento, puoi farlo, ma sembra richiedere un po’ di interazione con l’orologio.

Per quanto riguarda il tracciamento delle attività all’aperto, il TicWatch Pro 5 ha il GPS integrato, quindi si può tracciare la corsa, la camminata, l’attività in bicicletta senza dover portare il telefono appresso. Utilizza la tecnologia chiamata multiGNSS, il che significa che può accedere a cinque diversi sistemi satellitari e sceglie automaticamente tra questi il più efficiente in base alla tua posizione e alla disponibilità. Per quanto riguarda l’acquisizione del segnale GPS quando si avvia un’attività, è abbastanza veloce, solitamente ci vogliono circa 30 secondi per stabilire la connessione. Molto buono il tracciato disegnato sulla mappa con un alto grado di precisione.

Batteria

L’aspetto della batteria è veramente curato in quanto non solo è capiente e ottimizzata per arrivare ad un utilizzo di circa 3 giorni, che per uno smartwatch con Wear OS è un ottimo risultato, ma inoltre supporta la ricarica veloce. Non supporta però la ricarica wireless, utilizza infatti un connettore proprietario magnetico con un paio di PIN per cui bisognerà sempre ricordarsi di poterselo dietro. La ricarica avviene in circa 45 minuti il che significa che è sufficiente caricarlo per la metà del tempo per avere più di 1 giorno di autonomia.

TicWatch Pro 5 dispone inoltre anche della modalità “Essential” che spegne essenzialmente il display OLED e utilizza solo il display a basso consumo energetico, disattivando anche tutte le funzioni smart, ottima ad esempio per quando si dorme o in momenti della giornata in cui non si vuole essere disturbati ma continuare il tracking della salute. In questa modalità “Essential” si possono ottenere a detta di Mobvoi fino a 45 giorni di utilizzo.

In conclusione

TicWatch 5 Pro è un ottimo smartwatch: il principale punto di forza è indiscutibilmente la presenza del doppio display AMOLED + Transflective che permette una visibilità dello stesso in tutte le condizioni ambientali possibili, questo comporta altri due vantaggi importanti: la possibilità di avere un always on display reale e un consumo energetico contenuto rispetto ad avere un solo display AMOLED, quindi conseguentemente un’autonomia decisamente buona. Ci sono poi aspetti fortunati come l’arrivo, proprio in queste settimane, dell’arrivo di WhatsApp per smartwatch e di nuovi client non ufficiali di Telegram che a nostro avviso danno nuova linfa vitale a questi prodotti, soprattutto considerando che proprio con WhatsApp è finalmente possibile ascoltare e rispondere coi messaggi vocali.

Fra i contro purtroppo l’assenza dell’assistente vocale Google Assistant, una misurazione in ambito sport di maniche larghe ma comunque più che sufficiente per un monitoraggio senza impegno e un’app per smartphone non particolarmente accattivante. C’è poi il grande dubbio se riceverà o meno aggiornamenti, terremo monitorato, in ogni caso a bordo c’è Wear OS 3.5 che ha raggiunto ormai un buon livello di maturazione.

TicWatch Pro 5 è disponibile in Italia a un prezzo di 359 euro su Amazon, un prezzo non particolarmente accattivante ma che lo rende comunque un ottimo acquisto se si considerano tutti gli aspetti positivi e le caratteristiche hardware di cui è dotato.