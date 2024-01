Continua la pioggia di anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S24, che sarà presentata solo tra qualche giorno durante l’evento Unpacked. Quest’oggi possiamo scoprire insieme un breve video hands-on che ha come protagonista il vero e proprio flagship, ossia Samsung Galaxy S24 Ultra: procediamo subito, sempre che non vogliate “spoilerarvi” nulla.

Samsung Galaxy S24 Ultra in un video hands-on: confermato lo schermo piatto

Sappiamo già quasi tutto su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, anche se di ufficiale non c’è ancora nulla: abbiamo avuto modo di scoprire anticipazioni sulle presunte specifiche tecniche, ma anche sulle funzionalità della One UI 6.1 legate all’IA, sulle colorazioni, sugli accessori e persino sui possibili prezzi per il mercato italiano. In queste ore sono anche spuntate le prime promozioni di lancio, che comprendono non solo i 50 euro e la possibilità di vincere un notebook Samsung Galaxy Book3 Pro, ma pure uno sconto fino a 200 euro proposto per gli utenti registrati all’apposita pagina su Amazon.

In questi giorni che ci separano dalla presentazione ufficiale stiamo vedendo fioccare tante indiscrezioni, ma oggi abbiamo qualcosa di davvero succoso proveniente dal solito Ice Universe (poi rimosso da X): Samsung Galaxy S24 Ultra spunta in un video hands-on nel quale possiamo apprezzare a grande richiesta lo schermo piatto e le forme spigolose, che dovrebbero ulteriormente agevolare l’utilizzo della S Pen. Si tratta di una conferma di quanto anticipato in questi mesi: negli ultimi anni la curvatura “edge” degli schermi dei modelli Ultra si è ridotta sempre di più, fino ad arrivare a questo livello.

Nello stesso video possiamo notare un foro per la fotocamera anteriore che sembra particolarmente ridotto, anche se la pellicola che copre lo schermo potrebbe in qualche modo ingannare un po’. In più, negli ultimi istanti possiamo scoprire le dimensioni dello smartphone Samsung (162,26 x 79 mm) e dei bordi interno allo schermo (0,87 e 0,91 mm), che risultano quasi completamente simmetrici sui quattro lati (niente “mento” più spesso in basso).

Senza ulteriori indugi vi lasciamo al suddetto video con protagonista Samsung Galaxy S24 Ultra. Siete soddisfatti del design dello smartphone o vi aspettavate qualcosa di diverso?

