Nelle prossime settimane sono attese tante novità, oltre a quelle che stiamo vedendo durante il ricchissimo CES 2024. Non ci sarà soltanto il Samsung Unpacked con i Galaxy S24, ma anche il debutto di alcuni prodotti a marchio Xiaomi, HONOR e OnePlus: conosceremo ufficialmente il tablet Android Xiaomi Pad 7 Pro, atteso entro il primo trimestre, ma anche gli smartphone HONOR Magic6, HONOR Magic6 Pro e la versione globale di OnePlus 12 (decisamente più vicini). Andiamo insieme a scoprire le ultime anticipazioni che ci avvicinano ai vari lanci.

Le ultime su Xiaomi Pad 7 Pro, mentre spunta il possibile modello Max

Iniziamo da Xiaomi Pad 7 Pro, che i rumor danno come in arrivo anche a livello globale. È il solito Digital Chat Station a fornire su Weibo qualche anticipazione sul tablet Android previsto entro il primo trimestre del 2024 insieme al modello “normale”, Xiaomi Pad 7. Secondo quanto riferito, il modello Pro dovrebbe disporre del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e di uno schermo LCD IPS più grande di 10 pollici, con refresh rate fino a 144 Hz. Il display dovrebbe essere circondato da bordi più sottili e da un design migliorato rispetto alla precedente generazione. Entrambi i modelli dovrebbero essere commercializzati già con HyperOS e Android 14.

Il noto leaker si spinge anche oltre, parlando di un terzo tablet con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e pannello OLED. Potrebbe trattarsi di un ipotetico Xiaomi Pad 7 Max, che però potrebbe fare capolino sul mercato più avanti, entro il terzo trimestre dell’anno. Vi ricordiamo che già lo scorso anno Xiaomi lanciò un modello Max, ossia Xiaomi Pad 6 Max con schermo da 14 pollici.

Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro potrebbero essere presentati insieme a Xiaomi 14 Ultra, ma non abbiamo ancora una data precisa. Le indiscrezioni puntano a marzo o massimo aprile 2024: siamo sicuri che torneremo presto sull’argomento.

Tripla fotocamera per HONOR Magic6 e Magic6 Pro

HONOR ha già lanciato uno dei componenti della gamma Magic6 in Italia: si tratta di HONOR Magic6 Lite 5G, disponibile all’acquisto da inizio anno. Nelle prossime ore saranno lanciati altri due modelli: la presentazione cinese di HONOR Magic6 e HONOR Magic6 Pro è infatti fissata per domani, 11 gennaio 2024, mentre oggi il produttore ha svelato al pubblico MagicOS 8.0 con Android 14 e IA integrata.

Nell’attesa possiamo dare uno sguardo alle ultime indiscrezioni, provenienti sempre da Digital Chat Station. Il leaker ci parla in particolare del comparto fotografico degli smartphone in arrivo: a quanto pare HONOR Magic6 potrà contare su un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2,5x; Magic6 Pro dovrebbe osare di più con una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 MP da 1/1,3″, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da addirittura 180 MP con zoom ottico 2,5x e un sensore da 1/1,49″.

Sempre la stessa fonte sostiene che il Magic6 disponga di uno schermo leggermente curvo con bordi perfettamente simmetrici. In base a quanto sappiamo, la serie HONOR Magic6 dovrebbe offrire una batteria da 5400 e da 5600 mAh, compatibili con ricarica rapida cablata da 88 W e ricarica wireless da 66 W. Nessuna novità sull’attesa versione speciale HONOR Magic6 RSR (in collaborazione con Porsche Design), ma tutti e tre i modelli dovrebbero integrare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

OnePlus 12 con Pixelworks X7 per una migliore esperienza di gioco

Chiudiamo con OnePlus 12, che è stato già presentato nella versione cinese all’inizio di dicembre 2023 e che sarà lanciato a livello globale il 23 gennaio 2024 (in compagnia di OnePlus 12R). In queste ore la casa cinese ha annunciato la collaborazione con Pixelworks per l’integrazione del processore visivo indipendente X7 e dell’esperienza di gioco IRX nel nuovo smartphone Android, con l’intenzione di offrire prestazioni ancora più fluide nel gaming e immagini di qualità.

“Siamo entusiasti di collaborare con Pixelworks per introdurre il Processore Visivo Indipendente X7 su OnePlus 12“, ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus. “Celebrando i dieci anni OnePlus, l’OnePlus 12 vuole offrire prestazioni di alto livello in ogni aspetto. Il nostro obiettivo è che gli utenti in tutto il mondo possano vivere la migliore esperienza d’uso possibile, a partire da visuals immersivi e di alta qualità su un display di prima classe. Grazie alla nostra collaborazione annuale con Pixelworks, continueremo a lavorare in sinergia alla ricerca di nuove opportunità e soluzioni per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco mobile dei nostri utenti“.

La partnership ha permesso di attivare la funzione HyperRendering. OnePlus 12 potrà già contare sulla potenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ma potrà garantire prestazioni più avanzate nel rendering 3D e un’esperienza di gioco migliore e più fluida grazie alla collaborazione con Pixelworks. L’aggiunta di Pixelworks X7 permette di unire una risoluzione elevata del display (un pannello AMOLED da 6,82 pollici QHD+) a un’elevata frequenza di aggiornamento (120 Hz), con una latenza contenuta (10 ms).

Mancano meno di due settimane al lancio della versione globale di OnePlus 12: la state aspettando con trepidazione?

