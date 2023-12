Sappiamo già che Xiaomi è al lavoro sulla sua prossima gamma di tablet Android, che dovrebbe proporre i successori della serie Xiaomi Pad 6 lanciata in Cina lo scorso aprile. La novità consiste in un interessante e presunto cambio di rotta: a quanto pare questa volta la casa cinese potrebbe proporre a livello globale non solo il modello “base”, Xiaomi Pad 7, ma anche quello di fascia superiore, Xiaomi Pad 7 Pro. Andiamo ad approfondire.

Xiaomi Pad 7 Pro potrebbe affiancare Xiaomi Pad 7 a livello globale

La serie Xiaomi Pad 6 è stata lanciata in Cina tra aprile e agosto ed è composta da tre modelli Android: si parte dal tablet “base”, Xiaomi Pad 6 e si arriva a Xiaomi Pad 6 Max, passando per Xiaomi Pad 6 Pro. Purtroppo in Italia e a livello internazionale è stato commercializzato solamente il primo, in vendita a partire da inizio luglio 2023 in versione Wi-Fi. Le cose potrebbero cambiare con la successiva generazione, in arrivo nel corso del 2024.

Nuove indicazioni sostengono che la casa cinese stia pianificando di proporre ufficialmente Xiaomi Pad 7 Pro al fianco di Xiaomi Pad 7 sul mercato globale. Questa convinzione proviene da una build di HyperOS, che vi ricordiamo essere in distribuzione in Cina e in arrivo a partire dal primo trimestre 2024 in versione globale. Oltre alle build scovate in questi giorni, ne è spuntata una riguardante proprio Xiaomi Pad 7 Pro: anche in questo caso si tratterebbe di un firmware pensato per la versione globale, e di conseguenza costituirebbe un’interessante indizio per il debutto a livello internazionale.

In base a ciò che sappiamo, Xiaomi Pad 7 dovrebbe offrire il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, mentre Xiaomi Pad 7 Pro dovrebbe alzare l’asticella grazie al più recente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. I rumor puntano sulla presenza a bordo di quest’ultimo di uno schermo LCD con refresh rate fino a 144 Hz, di una doppia fotocamera con sensore da 50 MP, di una batteria con supporto alla ricarica rapida da 67 W e naturalmente di HyperOS basato su Android 14.

Secondo le indiscrezioni, Xiaomi dovrebbe proporre un evento di lancio nel mese di aprile 2024 per svelare Xiaomi 14 Ultra. È possibile che Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro possano essere presentati durante lo stesso evento, visto che arriverebbe a un anno di distanza da quello che ci ha mostrato la serie Xiaomi Pad 6. Restate sintonizzati perché nelle prossime settimane ne sapremo probabilmente di più. Sareste contenti di vedere anche in Italia Xiaomi Pad 7 Pro?

In copertina Xiaomi Pad 6 Pro

