HONOR Magic6 Lite 5G debutta oggi in Italia a distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale, avvenuta all’inizio di dicembre 2023. Il nuovo anno del sito HiHonor si apre dunque non solo con il nuovo smartphone di fascia media, ma anche con un’offerta lancio abbinabile a un coupon, che consente di acquistare subito il dispositivo con un grande sconto: vediamo come approfittarne subito.

HONOR Magic6 Lite 5G disponibile in Italia con offerta di lancio

HONOR Magic6 Lite 5G è stato svelato il mese scorso a meno di un anno di distanza dal predecessore e costituisce il primo componente della nuova famiglia Magic6. Quest’ultima si arricchirà con HONOR Magic6 e HONOR Magic6 Pro, probabilmente entro il mese di gennaio 2024. Il nuovo smartphone Android si piazza nella fascia media e ha tra i suoi punti di forza la fotocamera principale da 108 MP, la generosa batteria da 5300 mAh, il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 e il display anticaduta HONOR Ultra-Bounce.

“Siamo entusiasti di presentare HONOR Magic6 Lite, uno smartphone che incarna il nostro impegno nel spingere i limiti dell’innovazione e offrire un’esperienza eccezionale all’utente“, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “Dall’incredibile display al potente sistema fotografico, dalle impressionanti caratteristiche di durabilità alle straordinarie performance dell’hardware, HONOR Magic6 Lite rappresenta veramente la nostra ambizione nel voler creare un nuovo mondo intelligente alla portata di tutti“.

Il pannello è un AMOLED curvo da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, DCI-P3 al 100%, PWM Dimming a 1920 Hz, fino a 1,07 miliardi di colori, luminosità fino a 1200 nit, Low Blu Light, Dynamic Dimming e Circadian Night Display, mentre il cuore Qualcomm con CPU octa-core e GPU Adreno 710 è affiancato da 8 GB di RAM (“espandibile” con la funzione RAM Turbo) e da 256 GB di memoria interna. Lo schermo integra la tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, che conferisce una resistenza alle cadute e una maggiore durabilità: certificato cinque stelle da SGS per resistenza complessiva alle cadute, aumenta la capacità di assorbire gli urti fino a 1,2 volte, garantendo la massima robustezza anche in caso di caduta da 1,5 metri di altezza.

A livello fotografico lo smartphone offre quattro sensori: sul retro c’è una tripla fotocamera Ultra-Clear con sensore principale da 108 MP, sensore ultra-grandangolare e per la profondità da 5 MP (110° di FoV) e sensore per le macro da 2 MP (con lunghezza focale minima di 4 cm), mentre frontalmente trova spazio una fotocamera da 16 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. La fotocamera principale è dotata di un sensore da 1/1,67 pollici e di un’apertura f/1.75, che consente di catturare più luce e produrre immagini più brillanti.

Non mancano connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C, così come il lettore d’impronte digitali. La batteria, come anticipato, è da 5300 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata da 35 W (qui per consultare la scheda tecnica completa). La batteria ha permesso di ottenere la certificazione DxOMark Battery Gold Label ed è in grado di conservare l’80% della sua capacità anche dopo 1000 cicli di ricarica. Magic6 Lite 5G arriva sul mercato con MagicOS 7.2 e Android 13, ma siamo sicuri che la casa cinese rilascerà la nuova versione basata su Android 14 nel giro di qualche settimana.

Questo il riepilogo della specifiche tecniche di HONOR Magic6 Lite 5G (qui per la scheda tecnica completa):

display 19,9:9 AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2652 x 1200 (429 ppi, 92,8% di rapporto schermo-corpo), con refresh rate fino a 120 Hz, 1,07 miliardi di colori, luminosità di picco di 1200 nit, PWM Dimming a 1920 Hz e 100% DCI-P3

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con CPU octa-core e GPU Adreno 710

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.75), sensore ultra-grandangolare e per la profondità da 5 MP (f/2.2) e sensore per le macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali

batteria ai polimeri di litio da 5300 mAh con ricarica rapida cablata da 35 W

con ricarica rapida cablata da 35 W sistema operativo: MagicOS 7.2 con Android 13

dimensioni e peso: 163,6 x 75,5 x 7,98 mm, 185 g

HONOR Magic6 Lite 5G è disponibile da oggi all’acquisto sul sito ufficiale HiHonor al prezzo consigliato di 399,90 euro, ma grazie all’offerta di lancio il prezzo scende a 349,90 euro; non è finita qui, perché digitando un coupon potete portarvelo a casa addirittura a 299,90 euro, con spedizione compresa e cover in regalo. Per sfruttare lo sconto totale di 100 euro, non dovete fare altro che digitare ATAM6L nel campo dedicato ai codici promozionali. Sono tre le colorazioni disponibili: Midnight Black, Emerald Green e Sunrise Orange (con pelle vegana). Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui in basso:

Acquista HONOR Magic6 Lite 5G

