Il nuovo anno è iniziato da poco più di una settimana e sebbene il mondo della tecnologia non accenna a fermarsi ma anzi, in queste settimane sta vivendo un periodo alquanto intenso complice la kermesse del CES 2024 e l’imminente presentazione ufficiale della famiglia Samsung Galaxy S24, è importante guardare all’anno appena trascorso in termini statistici e osservare le aziende più popolari nonché gli smartphone più acquistati dai consumatori per avere un’idea sui trend che hanno dominato il 2023 e provare a prevedere che anno sarà nel panorama tecnologico.

È quello che ha fatto il team del portale specializzato John’s Phones che si è avvalso dei dati di StatCounter nell’intervallo compreso tra ottobre 2022 e 2023 per analizzare i brand tech più importanti e influenti dell’intero settore.

Apple e Samsung dominano quote di mercato e smartphone venduti

Prima di passare ai dati è bene premettere che nei dati di Xiaomi e OPPO sono compresi rispettivamente anche POCO e OnePlus, per ovvi motivi.

In termini di quote di mercato il 2023 continua a segnare il dominio di Apple e Samsung con il 28,4% e 28,2% rispettivamente; uno strapotere prevedibile che si riflette, come vedremo a breve, anche sugli smartphone più venduti. I due colossi continuano a essere la soluzione più ricercata, capaci di soddisfare le necessità di ogni tipo di consumatore: dall’utente alla ricerca di uno smartphone semplice che garantisca prestazioni di qualità e facilità d’uso a quello più smaliziato e esigente con il proprio dispositivo.

Al terzo posto troviamo Xiaomi con il 12,7%, seguita dalla categoria “Others” in cui dovrebbe risultare anche Google con il 6,8% di market share.

Il dominio di Apple e Samsung risulta ancora più impressionante se si prende in considerazione la prima metà del 2023 in cui i due produttori si sono assicurati un market share combinato di oltre il 54% grazie alle vendite dei propri smartphone che occupano le prime dieci posizioni della classifica dei dispositivi più venduti nella prima metà dello scorso anno; nessun altro brand è riuscito a ottenere una posizione nella top 10.

Le prime quattro posizioni sono occupate da Apple con la gamma iPhone 14 Pro e iPhone 14, seguita da iPhone 13; Samsung fa la sua comparsa al quinto posto sorprendentemente con un modello di fascia bassa: Galaxy A14, seguito da Samsung Galaxy S23 Ultra e da altri modelli di fascia media. Conclude la top 10 iPhone 11.

Il trend più evidente qui è la discrepanza tra i modelli più venduti del colosso di Cupertino, gli iPhone più recenti, e quelli di Samsung che ha complessivamente venduto 37,3 milioni di smartphone di fascia media o bassa contro i “soli” 9,6 milioni del modello S23 Ultra.

È chiaro dunque come a spingere le vendite dei due colossi siano fasce di prezzo completamente differenti anche se è legittimo attendersi la volontà da parte di Samsung di incrementare drasticamente i numeri della propria fascia premium.

Le quote di mercato globali passano per quelle regionali, Huawei sfida Apple in Cina

Il panorama cambia andando ad analizzare il quadro delle varie nazioni in cui emergono chiare preferenze regionali dettate dalle condizioni socioeconomiche e da abitudini culturali.

Ad esempio Apple è forte negli Stati Uniti, Giappone, Australia e in Europa centro-settentrionale.

Samsung dalla sua può vantare un predominio in Europa orientale, Italia, Israele, America del Sud, Egitto, Messico e, come prevedibile, Corea del Sud.

Brand come OPPO stanno guadagnando rapidamente terreno in Africa e Asia, in particolar modo nelle Filippine.

Nel 2024 ci si aspetta il prosieguo del trend di dominio di Apple e Samsung, una crescita costante di Google e il ritorno in auge di Huawei grazie alla serie Mate 60, protagonista di una campagna di marketing che va ben oltre la tecnologia.

La Cina, come ormai accade da qualche anno, è un Paese cruciale per le strategie dei produttori di smartphone e in particolar modo Apple la quale detiene il 71% delle quote di mercate nella fascia alta; ebbene, la rinascita di Huawei si sta già facendo sentire: nel corso della prima settimana del nuovo anno, infatti, l’azienda sembrerebbe aver ha conquistato quote di mercato ad Apple che ha visto un calo nelle vendite di oltre il 30%.

