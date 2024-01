Call Screen è una funzionalità esclusiva dei Google Pixel introdotta dal colosso di Mountain View ai tempi di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, in Italia è già parzialmente disponibile da tempo sotto il nome Filtro chiamate, ma presto potrebbe espandersi in altri Paesi — con annesso supporto ad altre lingue — nella sua versione più completa.

Filtro chiamate automatico anche in Italia?

In un’era in cui siamo sempre più invasi da telefonate commerciali e indesiderate di vario genere (i.e. spam), non si può prescindere da un efficace filtro antispam per le chiamate, ma neppure questo è sufficiente. Ed è qui che entra in gioco Filtro chiamate di Google, meglio conosciuto col suo nome inglese (Call Screen): sui soli smartphone Pixel, la funzionalità può essere attivata all’interno delle impostazioni di Google Telefono e chiama in gioco Google Assistant, assegnandogli il compito di trascrivere le parole dell’interlocutore, così da consentire all’utente di decidere in maniera informata se rispondere oppure no.

Ebbene, stando a quanto segnalato da un utente di Reddit, la funzionalità — attualmente sfruttabile al massimo solo negli USA e soltanto in inglese — potrebbe presto essere resa disponibile in altri Paesi ed in altre lingue. L’utente autore della segnalazione, da cui provengono anche i seguenti screenshot, è riuscito ad attivare Call Screen sul suo OnePlus 7 con custom ROM AOSPA 14 e modulo magisk GappsMod ed è così riuscito a sfruttare la funzionalità di filtro automatico delle chiamate in India, in lingua Hindi.

Di seguito si riporta la lista completa delle lingue che Call Screen dovrebbe prossimamente supportare e dei Paesi di riferimento:

Tedesco – Belgio, Austria, Svizzera.

Spagnolo – USA (EE.UU).

Francese – Belgio, Svizzera.

Italiano – Svizzera e Italia.

Portogese – Brasile.

Inglese e Hindi – India.

Allo stato attuale, si tratta unicamente di indiscrezioni, né si può speculare su un eventuali tempistiche di rilascio.

Prima di dare adito ad equivoci di sorta, è doveroso ricordare che Call Screen è già disponibile in altre lingue e al di fuori degli Stati Uniti, ma soltanto in versione manuale. La lista ufficiale dei Paesi in cui la funzionalità è già utilizzabile in questa versione più limitata include:

Australia

Canada

Francia

Germania

Irlanda

Italia

Giappone

Spagna

UK

USA.

