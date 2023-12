HONOR è particolarmente attiva in questo periodo: dopo aver lanciato HONOR 90 GT, HONOR Tablet 9 e HONOR Magic6 Lite 5G, la casa cinese si sta preparando per il debutto di HONOR Magic6 e HONOR Magic6 Pro. Nell’attesa di questi ultimi, il produttore ha presentato ufficialmente HONOR X50 Pro, un nuovo smartphone Android con una generosa batteria e un cuore firmato Qualcomm. Scopriamolo insieme da vicino.

HONOR X50 Pro svelato in Cina con ampio schermo OLED e cuore Qualcomm

HONOR ha presentato un po’ in sordina un nuovo smartphone Android in Cina: si tratta di HONOR X50 Pro, un prodotto che a quanto sembra potrebbe essere destinato soprattutto alla rivendita nei negozi fisici. Al riguardo aleggia ancora un po’ di “mistero”: le somiglianze con HONOR X50 GT sono tali da portare a pensare che la casa cinese possa utilizzare due nomi per il medesimo prodotto sulla base del canale di vendita.

Lasciando per ora da parte la questione in attesa di nuovi dettagli, scopriamo il nuovo smartphone appena ufficializzato. HONOR X50 Pro mette a disposizione un ampio schermo OLED curvo da 6,78 pollici a risoluzione 1,5 K con pannello a 10 bit, con refresh rate fino a 120 Hz, PWM dimming fino a 1920 Hz per ridurre l’affaticamento visivo e un lettore d’impronte digitali integrato. Il cuore è il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ed è supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per affrontare senza problemi i compiti più pesanti, il produttore ha integrato un sistema di raffreddamento con camera di vapore da 5100 mm².

A livello fotografico troviamo tre sensori: sul retro, nel vistoso modulo di forma circolare, insieme al flash LED abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale da 108 MP e sensore secondario da 2 MP per gli scatti macro, mentre nel piccolo foro nello schermo trova spazio la fotocamera da 8 MP. Tra i punti di forza del nuovo smartphone c’è sicuramente la batteria da 5800 mAh, che dovrebbe garantire un’autonomia davvero interessante.

Questo il riepilogo delle specifiche tecniche di HONOR X50 Pro (qui potete consultare la scheda tecnica completa):

display OLED curvo da 6,78 pollici a risoluzione 2652 x 1200 con refresh rate fino a 120 Hz, PWM dimming fino a 1920 Hz, 100% DCI-P3 e lettore d’impronte digitali integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (f/1.75, 1/67″, pixel da 1,92 μm) e sensore macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 8 MP integrata con foro nello schermo

connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, porta USB Type-C

batteria da 5800 mAh con ricarica rapida cablata da 35 W

sistema operativo: MagicOS 7.2 con Android 13

spessore di 7,98 mm, peso di 192 g

Prezzo e uscita di HONOR X50 Pro

HONOR X50 Pro è stato presentato in Cina e viene proposto nelle colorazioni Black e Green nella sola configurazione da 12-256 GB al prezzo consigliato di 2799 yuan, pari a circa 360 euro al cambio attuale. Non abbiamo per ora informazioni riguardanti il possibile lancio a livello globale, ma non sono da escludere cambi di nomenclatura.

