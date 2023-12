Dopo numerose indiscrezioni, HONOR 90 GT è finalmente ufficiale con un’efficiente tecnologia di visualizzazione, ampia autonomia e parecchia memoria. Ecco le specifiche e i prezzi di questo nuovo smartphone Android.

Caratteristiche di HONOR 90 GT

HONOR 90 GT è dotato di un display HONOR Oasis da 6,7 ​​pollici che vanta utili funzionalità di protezione degli occhi. Il pannello da 435 PPI offre una risoluzione di 2664 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, inoltre supporta 1,07 miliardi di colori con una gamma DCI-P3 al 100%, oscuramento PWM a 3.840 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit.

Il nuovo smartphone è animato dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e include il chip grafico C1 di HONOR che consentono al dispositivo di eseguire app e giochi impegnativi senza perdita delle prestazioni e di migliorare la qualità dell’immagine con l’intelligenza artificiale.

Il comparto fotografico di HONOR 90 GT include una fotocamera posteriore composta da un sensore Sony IMX906 da 50 MP e un obiettivo macro e ultrawide (due in uno) da 12 MP, mentre la fotocamera frontale per selfie e videochiamate è da 16 MP. HONOR 90 GT è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W.

Disponibilità e prezzi di HONOR 90 GT

HONOR 90 GT debutta in Cina nelle tre eleganti varianti di colore nero, oro e blu e in quattro opzioni di memoria. Il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione costa 2.699 yuan (circa 346 euro), mentre la variante con 16 GB e 256 GB costa 2.899 yuan (circa 372 euro).

HONOR 90 GT con 16 GB e 512 GB costa 3.199 yuan (circa 410 euro), mentre il modello di punta con 24 GB e 1 TB costa 3.699 yuan (circa 474 euro).

