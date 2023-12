Un po’ a sorpresa quest’oggi HONOR presenta ufficialmente un nuovo smartphone Android di fascia media: stiamo parlando di HONOR Magic6 Lite 5G, un prodotto che sembra costituire la versione dedicata al mercato europeo di HONOR X9b, smartphone che abbiamo conosciuto durante il mese di ottobre e lanciato in Cina. Scopriamo insieme tutte le specifiche tecniche e le informazioni diffuse dalla casa cinese.

HONOR Magic6 Lite 5G è ufficiale con schermo AMOLED e Snapdragon 6 Gen 1

HONOR gioca d’anticipo rispetto a quanto fatto con il predecessore Magic5 Lite, lanciato nel mese di febbraio, e presenta ufficialmente il suo nuovo smartphone di fascia media. HONOR Magic6 Lite 5G è dunque il primo componente della nuova famiglia Magic6, che nei prossimi mesi dovrebbe arricchirsi di almeno altri due modelli (HONOR Magic6 e Magic6 Pro).

Il nuovo smartphone Android ha tra i suoi punti di forza una fotocamera principale da 108 MP Lossless, una generosa batteria da 5300 mAh con garanzia anti-invecchiamento di 3 anni, il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 e il display anticaduta HONOR Ultra-Bounce. Quest’ultimo offre una certificazione SGS a 5 stelle e la protezione a 360° dell’intero dispositivo (schermo, telaio e scomparti interni), grazie a un nuovissimo materiale ammortizzante in grado di assorbire fino a 1,2 volte l’impatto di una caduta.

Il pannello è un ampio AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2652 x 1200 con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1200 nit. Per la protezione degli occhi è disponibile un PWM Dimming ad alta frequenza (1920 Hz) senza sfarfallii in condizioni di scarsa illuminazione. La dimmerazione dinamica allevia l’affaticamento degli occhi simulando i cambiamenti dinamici della luce naturale, mentre il display notturno circadiano regola la temperatura del colore in base ai ritmi di secrezione della melatonina, contribuendo a migliorare e a prolungare il sonno. In più è stata ridotta la luce blu a livello hardware ed è stata integrata una regolazione automatica della luminosità a 4096 livelli.

Il cuore di HONOR Magic6 Lite 5G è il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con CPU octa-core e GPU Adreno 710, supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Con la funzione RAM Turbo si può arrivare fino a un massimo di 16 GB di RAM, sfruttando parte della memoria di archiviazione come RAM virtuale. La batteria è una delle poche specifiche a cambiare rispetto al fratello HONOR X9b: in questo caso è da 5300 mAh. In base a quanto riferito da HONOR, dopo 1000 cicli di carica e scarica (circa tre anni di utilizzo), il livello di salute rimarrà superiore all’80%.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, HONOR Magic6 Lite 5G mette a disposizione un totale di quattro sensori: sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, sensore ultra-grandangolare e per la profondità da 5 MP e sensore per la macro (4 cm) da 2 MP. Frontalmente abbiamo invece una singola fotocamera da 16 MP con obiettivo integrato nello schermo attraverso un foro. Tra le funzionalità possiamo citare lo zoom 3x Lossless, Instant Movie, modalità notturna, modalità ritratto, modalità Pro, Panorama, HDR, time-lapse, super macro e slow-motion. Il sistema operativo è MagicOS 7.2 con Android 13, che offre sblocco facciale anche a viso coperto, Magic Text con riconoscimento testuale per estrarre le parole e tanto altro.

Questa la scheda tecnica completa di HONOR Magic6 Lite 5G:

display 19,9:9 AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2652 x 1200 (429 ppi, 92,8% di rapporto schermo-corpo), con refresh rate fino a 120 Hz, 1,07 miliardi di colori, luminosità di picco di 1200 nit, PWM Dimming a 1920 Hz e 100% DCI-P3

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con CPU octa-core e GPU Adreno 710

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.75), sensore ultra-grandangolare e per la profondità da 5 MP (f/2.2) e sensore per le macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e porta USB Type-C

lettore d’impronte

batteria ai polimeri di litio da 5300 mAh con ricarica rapida cablata da 35 W

con ricarica rapida cablata da 35 W sistema operativo: MagicOS 7.2 con Android 13

dimensioni e peso: 163,6 x 75,5 x 7,98 mm, 185 g

A livello di design, HONOR Magic6 Lite 5G dispone di un ampio modulo fotografico posteriore di forma circolare, che secondo l’azienda è stato creato per ricordare l’aspetto di un orologio elegante con giochi di luce e ombre. Sia frontalmente sia posteriormente abbiamo una leggera curvatura laterale. Le colorazioni previste sono tre e sono denominate Midnight Black, Emerald Green e Sunrise Orange. Quest’ultima è l’unica a offrire una finitura in pelle vegana e una parte centrale del suddetto modulo fotografico color oro.

Prezzo e uscita di HONOR Magic6 Lite 5G

HONOR Magic6 Lite 5G è stato ufficializzato quest’oggi, ma purtroppo il produttore non ha ancora diffuso dettagli riguardanti il prezzo di vendita consigliato. Nonostante questo, sul sito ufficiale HiHonor potete già iscrivervi per ricevere in anticipo un generoso coupon da 50 euro per l’acquisto dello smartphone e per avere la possibilità di portarvi a casa una Mistery Box a 50 euro. L’inizio delle prevendite è previsto al termine di questa iniziativa, ossia il 27 dicembre 2023. Torneremo dunque sull’argomento nelle prossime settimane.

