HONOR ha presentato un nuovo smartphone Android, ma secondo le indiscrezioni dovrebbe lanciarne altri tre nel giro di poco tempo: ad essere ufficiale è HONOR X9b, svelato per ora in un paio di specifici mercati, mentre in arrivo dovrebbero esserci HONOR Magic6 Pro, HONOR X50 GT e HONOR X50 Pro. Andiamo a scoprire tutto sui prodotti.

HONOR X9b è ufficiale con Snapdragon 6 Gen 1 e quasi 6000 mAh

Partiamo da HONOR X9b, l’unico a essere veramente ufficiale. Il nuovo smartphone Android è stato lanciato per il momento in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, ma non è da escludere che la commercializzazione possa allargarsi. Si tratta del successore diretto di HONOR X9a e mette a disposizione una scheda interessante sotto diversi aspetti: a bordo trova spazio uno schermo 19,9:9 AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz, ma anche un SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna.

Offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP, sensore ultra-grandangolare da 5 MP e sensore da 2 MP per gli scatti macro, ma anche una fotocamera anteriore da 16 MP integrata tramite foro nel display. Completa la connettività, grazie a 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e porta USB Type-C. Uno dei punti di forza sembra essere la batteria: HONOR ha pensato di integrare ben 5800 mAh, con ricarica rapida da 35 W (cablata). Con un hardware non particolarmente spinto, lo smartphone potrebbe offrire un’autonomia da urlo.

Ecco le specifiche tecniche di HONOR X9b:

display 19,9:9 AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2652 x 1200 (429 ppi), con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con CPU octa-cire e GPU Adreno 710

8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.75), sensore ultra-grandangolare e per la profondità da 5 MP (f/2.2) e sensore per le macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e porta USB Type-C

lettore d’impronte

batteria da 5800 mAh con ricarica rapida cablata da 35 W

sistema operativo: MagicOS 7.2 con Android 13

dimensioni e peso: 163,6 x 75,5 x 7,98 mm, 185 g

HONOR X9b viene proposto nelle colorazioni Midnight Black, Emerald Green e Sunrise Orange (in pelle vegana). Per il momento non sono stati diffusi dettagli sul prezzo e l’eventuale disponibilità per altri mercati, ma nel caso torneremo sull’argomento.

HONOR Magic6 Pro si mostra in un paio di immagini “mascherate”

HONOR Magic5 Pro ha debuttato in Italia soltanto a maggio 2023, ma in Cina si parla già di HONOR Magic6 Pro: quest’ultimo sarebbe lo smartphone protagonista di due immagini spuntate in queste ore (via Huawei Central), nelle quali possiamo iniziare a vedere il design della parte anteriore e di quella posteriore.

Possiamo notare subito un ampio schermo con bordi curvi, con cornici sottili su tutti i lati e con un’ampia pillola in alto, in stile Dynamic Island di Apple: all’interno troverebbero posto la fotocamera anteriore e un sensore per il riconoscimento facciale 3D. Purtroppo non possiamo apprezzare il design nella sua interezza, soprattutto nella parte posteriore, perché lo smartphone è coperto da una particolare custodia protettiva, che suggerisce che si tratti di un’unità di test.

In base a quanto sappiamo, HONOR Magic6 Pro dovrebbe essere spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ma per ora non abbiamo una possibile data di uscita. HONOR Magic5 Pro è stato presentato durante il MWC di febbraio ed è arrivato in Italia a maggio, ma con il nuovo modello potremmo vedere tempistiche più strette. Siamo sicuri che torneremo presto a parlarne, quindi continuate a seguirci.

HONOR X50 GT e X50 Pro in arrivo in Cina tra pochi giorni

Chiudiamo le ultime firmate HONOR con le indiscrezioni su HONOR X50 GT e HONOR X50 Pro, varianti dell’HONOR X50 che abbiamo conosciuto lo scorso luglio e che somiglia molto all’HONOR X9b visto più su. Nei prossimi giorni la casa cinese dovrebbe lanciare HONOR X50 GT con schermo OLED da 6,81 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, fotocamera da 50 MP e batteria da 4800 mAh.

Potrebbe arrivare a breve anche HONOR X50 Pro, un dispositivo che secondo le indiscrezioni corrisponde al modello ALP-AN00 appena passato dalle certificazioni. Quest’ultimo dovrebbe offrire fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, ma anche la connettività NFC e il supporto alla ricarica rapida da 35 W. Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo finora, ma è probabile che avremo maggiori dettagli tra pochi giorni.

