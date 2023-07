HONOR 90 Lite è la nuova proposta della casa cinese per chi cerca uno smartphone tuttofare con un esborso contenuto Si posiziona infatti nella fascia di prezzo tra i 200 e i 300 euro, in quanto seppur di listino venga proposto a 299,99 euro, spesso è promozionato e lo street price si aggira intorno ai 250 euro. Possiamo chiamarlo fratello minore di HONOR 90 (recensione) ma forse è più corretto chiamarlo fratellastro di HONOR Magic5 Lite, capirete perché nel corso di questa recensione.

Unboxing di HONOR 90 Lite

All’interno della confezione è presente lo smartphone con una pellicola protettiva pre-applicata, la spilla per estrarre il carrellino della SIM e il cavo di ricarica e trasferimento file. Non è presente in confezione il caricabatterie.

Video recensione di HONOR 90 Lite

Design & Ergonomia

HONOR 90 Lite ha un suo carattere di design ma indubbiamente non vincerà il premio come smartphone più bello dell’anno. È semplice, come giusto che sia in questa fascia di prezzo, ma soprattutto si offre sul mercato come alternativa al fratellastro HONOR Magic5 Lite. Quest’ultimo infatti faceva delle linee curve la caratteristica chiave mentre HONOR 90 Lite propone linee piatte e nette, ne è una dimostrazione il display di tipo flat, non stondato ai bordi, o il frame laterale (in plastica) completamente piatto. Ciò che lo rende piacevole è indubbiamente lo spessore, 7,48 mm, ed il peso contenuto, 179 grammi. È disponibile in Italia nelle colorazioni Cyan Lake e Midnight Black.

Sul fronte il display è da 6,7” FHD+ a tecnologia IPS LCD, a 90 Hz di refresh rate, dotato di Dynamic Dimming e DC Dimming. Caratteristica distintiva di questo è la maggior resistenza agli urti secondo HONOR, grazie ad una metodo innovativo di assemblaggio.

L’audio invece è offerto da un singolo speaker mono sulla parte inferiore, peccato non aver trovato una sorta di stereofonia.

Funzionalità

Una delle costanti di HONOR è il software: che si tratti di uno smartphone di fascia bassa, media o alta il sistema operativo è esattamente lo stesso. Questo può sembrare negativo per i prodotti più costosi ma indubbiamente positivo per quelli più economici come HONOR 90 Lite.

Arriva sul mercato con Android 13 e interfaccia grafica MagicUI 7.1, una piacevole sorpresa dato che HONOR Magic5 Lite è arrivato sul mercato con Android 12. A scanso di equivoci sono presenti i servizi Google, come il Play Store, Gmail, Calendar e YouTube e nessuno li potrà togliere da questo smartphone, nemmeno in futuro. C’è poi qualche novità software come ad esempio la possibilità di prelevare del testo da una immagine, ovvero Magic Text, e Magic Notes .

Il software presenta poi tutte le funzionalità e le applicazioni di base: c’è un set di strumenti sempre utile, alcune applicazioni HONOR pre-installate per il controllo della posta, per entrare nella community di clienti e per gestire l’account ma anche il nuovo App Market che in parallelo al Google Play Store permette di scaricare nuove applicazioni. Il bloatware, ovvero applicazioni inutili pre-installate come giochi, è veramente minimo.

Lato aggiornamenti Honor garantirà 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza.

Prestazioni

Una delle peculiarità di HONOR 90 Lite è indubbiamente il taglio di memoria base in cui viene offerte sul mercato. Parliamo di 256GB che, per la fascia di prezzo che ricopre, non è così scontato. Uno spazio indubbiamente ampio per ospitare foto, video e applicazioni senza il timore di vedersi comparire il messaggio “memoria in esaurimento” che tedia molti prodotti di fascia bassa. È affiancato poi da 8 GB di memoria RAM ma soprattutto del processore Mediatek Dimensity 6020, successore dell’ottimo Dimensity 700. Le prestazioni sono assolutamente in linea con la fascia di prezzo, è fluido il giusto per evitare patimenti o noie durante l’utilizzo, non ha eccessivi lag e l’esperienza complessiva è promossa.

Non è uno smartphone da gaming tuttavia i titoli più comuni riesce a farli girare tranquillamente come tutti quelli dell’universo Supercell (Brawl Star, Clash Royale) ma anche qualcosa di più impegnativo come Call of Duty.

Fotocamera

HONOR 90 Lite ha un comparto fotografico interessante: il sensore principale è da 100 megapixel, affiacanta da una ultra grandangolare da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera selfie invece è da 16 megapixel.

La qualità è buona per quanto concerne le foto, soprattutto se prendiamo in considerazione l’ottica principale, sufficiente con la ultra grandangolare in condizioni di buona luminosità ambientale. Non è un sensore di qualità ma sicuramente è meglio averlo, dato che offre un punto di vista diverso rispetto al sensore principale, che non come stanno facendo altri produttori su queste linee di prezzo.

Meno interessante lato video dove purtroppo non riesce a garantire una qualità come da aspettativa, peccato, speriamo che HONOR riesca a metterci una pezza con futuri aggiornamenti software.

Fra le funzionalità c’è la modalità Dual View per registrare contemporaneamente con entrambe le fotocamere in video.

Batteria & Autonomia

Altro piatto forte di HONOR 90 Lite è l’autonomia garantita dalla batteria da 4500 mAh. La domanda in questo caso non sarà più se arriverà a sera ma se arriverà a sera del giorno dopo. Così come HONOR Magic5 Lite, l’azienda fa un ottimo lavoro di ottimizzazione e, complice l’hardware poco energivoro, questi smartphone sono in grado di andare ben oltre le 7 ore di schermo acceso.

La velocità di ricarica invece è a 35W.

In conclusione

HONOR 90 Lite è disponibile in Italia al prezzo di 299,99 euro con un regalo a scelta tra HONOR Band 7 e HONOR Earbuds X5. Tuttavia, acquistandolo sullo store ufficiale HiHonor e inserendo il codice sconto A90LITE50 a carrello, potete acquistarlo a 249,99 euro, sempre omaggio incluso.

Prezzo, quest’ultimo, più adeguato per non scontrarsi direttamente con l’altro Lite della casa, HONOR Magic5 Lite (recensione), che resta un’alternativa tecnicamente più valida e quindi da preferire qualora li trovaste sullo stesso prezzo.