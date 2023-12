Con qualche ora di anticipo sul nuovo anno, Iliad adegua le quantità di giga per il roaming UE per tutte le sue offerte. In aggiunta, in queste ore l’operatore lancia una nuova offerta mobile pensata per chi desidera tanti giga a un prezzo sotto i 10 euro al mese: si chiama Iliad FLASH 180 2024 e va a rinnovare la proposta natalizia, scaduta proprio poche ore fa. Andiamo insieme a scoprirla.

Iliad FLASH 180 2024: minuti, SMS e tanti giga a 9,99 euro al mese

Iliad gioca di anticipo e mette già a disposizione la sua prima offerta del nuovo anno: si tratta di Iliad FLASH 180 2024, una proposta attivabile fino all’11 gennaio 2024 dai nuovi clienti e dai già clienti che desiderano aumentare la disponibilità di giga. La tariffa lanciata oggi include minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS verso tutti e 180 giga di Internet 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese.

In un momento storico caratterizzato da diversi aumenti per quanto concerne i costi delle tariffe mobili (e fisse), Iliad ci tiene a sottolineare come le sue proposte risultino trasparenti (senza costi nascosti o vincoli) e con prezzi che non subiranno mai cambiamenti (niente rimodulazioni).

La nuova offerta Iliad FLASH 180 2024 è già disponibile per l’attivazione attraverso il sito ufficiale e gli oltre 6000 punti vendita sparsi per l’Italia. Come detto, può essere attivata anche dai già clienti: questi ultimi possono eseguire l’upgrade attraverso l’area personale, aumentando la disponibilità di giga. Le offerte compatibili sono Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Giga 70, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100, Offerta Giga 100, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Giga 120, Offerta Flash 120, Offerta Flash 130, Offerta Flash 150, Offerta Flash 160 e Offerta Giga 150.

Attiva Iliad FLASH 180 2024

Iliad aumenta i giga in roaming per tutte le offerte

Iliad indica già da oggi, 28 dicembre 2023, le nuove quantità di giga in adeguamento alle normative sul roaming UE. Come forse saprete, grazie alla graduale riduzione dei prezzi in roaming all’ingrosso, gli operatori sono tenuti ad adeguare le condizioni delle offerte ogni anno, aumentando il limite massimo di traffico dati utilizzabile nei Paesi europei ed eventualmente diminuendo il costo extrasoglia previsto in caso di superamento del limite stesso.

Con la diminuzione dei prezzi all’ingrosso nel 2024, con il massimale del costo che scende da 1,80 a 1,55 euro (IVA esclusa) per giga, la nuova formula per calcolare i giga in roaming UE è la seguente:

[importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,55] x 2

La nuova offerta qui sopra, FLASH 180 2024, comprende già l’adeguamento, con 11 giga utilizzabili in roaming UE (invece di 10). Si adeguano ovviamente anche tutte le altre offerte, anche quelle ora non più attivabili. I Paesi in cui è possibile navigare in roaming a queste condizioni (senza costi aggiuntivi) sono sempre i seguenti: Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, La Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Per quanto riguarda il Regno Unito, c’è stata una proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024.

Leggi anche: Iliad ci riprova con Vodafone Italia e annuncia la proposta di fusione