Iliad annuncia il ritorno di FLASH 180, l’offerta mobile che mette a disposizione tutto ciò che serve (e anche di più, per tanti utenti) a meno di 10 euro al mese. L’abbiamo conosciuta per un periodo limitato la scorsa estate, e anche questa volta c’è un termine per la sottoscrizione. Vediamo come attivarla.

Iliad FLASH 180 di nuovo disponibile a 9,99 euro al mese: come attivarla

L’operatore ha annunciato quest’oggi la disponibilità dell’offerta Iliad FLASH 180, che mette a disposizione minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 180 giga di Internet per navigare sotto rete 4G, 4G+ e 5G al costo di 9,99 euro al mese. Inclusi nell’offerta Mi richiami, Hotspot, controllo credito residuo e segreteria telefonica. La proposta si inserisce nella campagna natalizia di Iliad e ancora una volta mette al centro il “per sempre”: come probabilmente saprete, l’operatore punta molto sul garantire zero rimodulazioni, anche con l’inflazione.

Iliad FLASH 180 è attivabile fino alle 10:00 del 28 dicembre 2023 sia dai nuovi clienti (costo di attivazione di 9,99 euro) sia dai vecchi clienti che vogliono effettuare un upgrade di giga. Chi lo desidera può anche ottenere una eSIM al posto di una SIM tradizionale. L’attivazione può avvenire direttamente tramite il sito ufficiale (seguendo il link qui in basso) oppure presso gli oltre 6000 punti vendita sul territorio, tra Iliad Corner, Iliad Point, Iliad Express e Iliad Space.

Attiva qui Iliad FLASH 180

