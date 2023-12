L’intrattenimento domestico ad oggi passa principalmente attraverso i vari servizi che offrono contenuti in streaming, questi sono fruibili sia tramite le smart TV che tramite appositi dispositivi come, per esempio, le Chromecast di Google.

Il colosso di Mountain View vanta due differenti modelli di Chromecast con Google TV, sia con supporto 4K che non, a differenti prezzi e ovviamente con differenti prestazioni, ma si tratta comunque di due dispositivi che possono rendere smart delle vecchie TV o comunque degli apparecchi che montano un qualche sistema software proprietario non proprio eccellente, dando agli utenti la possibilità di usufruire dell’ecosistema Google TV.

Sono molti gli utenti che, in occasione dell’evento di presentazione degli ultimi smartphone della serie Pixel 8 a ottobre 2023, attendevano contestualmente la presentazione di un nuovo dispositivo Chromecast; nonostante le attese siano state disilluse, l’azienda ha comunque sparso in giro qualche indizio (volontario e non) nel corso degli ultimi mesi. Facciamo dunque il punto della situazione riguardo una possibile futura Chromecast con Google TV.

Cosa sappiamo della prossima Chromecast con Google TV

Non è la prima volta che parliamo di una possibile nuova versione di Chromecast con Google TV, a gennaio 2023 è emerso il codice di un modello sconosciuto, nello specifico Google si riferisce al Chromecast con Google TV come YTV, al modello HD come YTB e a un terzo dispositivo come YTC.

Per quanto riguarda il possibile design del dispositivo non ci sono informazioni di alcun genere, Big G potrebbe mantenere l’ormai iconico fattore di forma oppure apportare alcune modifiche; un cambiamento lato design però potrebbe esserci per quel che riguarda il telecomando della prossima Chromecast, come abbiamo già visto a settembre di quest’anno.

È stato infatti individuato un video che mostrava un telecomando simile al Chromecast esistente ma con alcune modifiche, nello specifico quattro pulsanti circolari impilati sul lato sinistro sotto il pulsante di navigazione e selezione, mentre sul lato destro c’è un singolo pulsante rotondo sopra un lungo pulsante ovale, con un altro pulsante rotondo sotto di esso. Inoltre sembra esserci un nuovo pulsante a forma di stella nella parte inferiore dove si trova il pulsante di selezione dell’ingresso sul telecomando attuale.

Passando al lato software della possibile futura Chromecast con Google TV, le informazioni sono ancora più incerte: considerando che i modelli attuali non sono stati aggiornati oltre Android 12, è lecito presumere che un possibile nuovo dispositivo possa vedere la luce equipaggiato con Android 14. Inoltre a giugno di quest’anno Mishaal Rahman ha individuato alcuni indizi interessanti nella beta di Android TV 14, indizi secondo i quali una futura versione potrebbe introdurre nuove opzioni per la riproduzione video e la possibilità di ricevere notifiche di chiamata sul dispositivo Android TV.

Oltre a ciò Google potrebbe dotare la nuova Chromecast di ulteriori canali TV in diretta, accessibili senza scaricare app aggiuntive e reperibili nella scheda Live sulla schermata iniziale.

Concludiamo con gli aspetti sui quali non ci sono informazioni, di alcun tipo, ovvero prezzo e data di uscita: al riguardo nulla si sa per il momento, non è dato sapere se Big G abbia in cantiere un dispositivo di fascia alta (opzione più probabile) o meno, andando forse a proporre una Chromecast simile all’attuale modello HD con qualche miglioria. Tra le migliorie è molto probabile che possa figurare non solo un aumento della memoria interna del dispositivo, ma anche qualche accorgimento lato software in modo da rendere l’esperienza d’uso più fluida e scattante rispetto a quella offerta dagli attuali modelli.

Quanto dovremo attendere prima di poter mettere le mani su una nuova Chromecast con Google TV? Impossibile saperlo, non ci sono indiscrezioni o indizi di alcun tipo al riguardo, quindi non ci resta che pazientare e sperare che il colosso non abbia intenzione di tirarla troppo per le lunghe; ovviamente non mancheremo di tenervi informati su ogni eventuale nuova informazione disponibile.

